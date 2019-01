Cultura e spettacolo



Successo per l'incontro con gli attori di "A testa in giù" alla Fondazione Banca del Monte di Lucca

sabato, 26 gennaio 2019, 23:45

di barbara ghiselli

Successo per l'iniziativa che si è tenuta nel pomeriggio del 26 gennaio nell'auditorium del palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca e che ha permesso al pubblico di incontrare e dialogare con alcuni attori impegnati in questo fine settimana al Teatro del Giglio nello spettacolo "A testa in giù" di Florian Zeller. Erano presenti all'incontro, moderato dalla giornalista Anna Benedetto, gli attori Paola Minaccioni, Bruno Armando, Viviana Altieri e il produttore dello spettacolo Roberto Toni di ErreTiTeatro30. Dopo i saluti di Giovanni Del Carlo, amministratore unico del Teatro del Giglio e del presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca, Oriano Landucci, gli attori hanno dichiarato il loro amore per il teatro, visto il suo fascino tutto particolare, che permette di essere un tutt'uno con il pubblico. Proprio il pubblico presente all'incontro ha iniziato a porre domande sullo spettacolo per capire meglio la trama. Gli attori hanno risposto con grande disponibilità e hanno raccontato anche curiosità e particolari del "dietro le quinte". E' stata ricordata la trama dello spettacolo: Daniel invita a cena e contro il consiglio di sua moglie, il suo migliore amico Patrick e la sua nuova e giovane conquista Emma per la quale ha lasciato la moglie. Sarà proprio quest'ultima a fungere da catalizzatore provocando una tempesta negli animi dei commensali, scuotendo certezze, risvegliando frustrazione, gelosia e invidia. L'originalità della commedia consiste nel fatto che gli spettatori sono testimoni dei pensieri segreti dei personaggi che parlano in disparte. Un grande gioco degli attori che svelano con la tecnica del doppio linguaggio una verità comica, crudele e meravigliosamente patetica.

Lo spettacolo "A testa in giù" andrà in scena al Teatro del Giglio anche domani 27 gennaio alle 16.

L'appuntamento di "incontri con gli attori" associato alla Stagione di Prosa 2018-2019 e realizzato da Teatro del Giglio, Fondazione Toscana Spettacolo Onlus e Fondazione Banca del Monte di Lucca, proseguirà sabato 2 febbraio con Luisa Ranieri (modera Alessandro Bertolucci) e sabato 16 febbraio con Marco Paolini e Francesco Niccolini (modera Cataldo Russo), per concludersi sabato 2 marzo con Michele Placido e Anna Bonaiuto (modera Flavia Piccinni). Tutti gli incontri sono a ingresso libero e gratuito, fino a esaurimento posti.