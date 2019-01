Cultura e spettacolo



Ultimi appuntamenti "natalizi" per Il Baluardo

venerdì, 4 gennaio 2019, 08:47

Ultimi appuntamenti "natalizi" per Il Baluardo gruppo vocale lucchese. Sabato 5 gennaio, con inizio alle 17, dal portone de Borghi, tradizionale canto della Befana 29^ edizione. Cantando le varie befanate e percorrendo via Fillungo e poi via Roma, il corteo giungerà prima in piazza S. Michele e poi in piazza Cittadella dove avverrà la premiazione del Cesarin' der Viviani edizione 25^, premio per la migliore befanata vinta quest'anno da Carina Cherubini Orsetti di Pisa.



Menzioni di merito per Pietropaolo Pighini e Maria Enrichetta Cavani e Riccardo Del Dotto. Verrà presentata in prima assoluta la befanata La Leggenda della Befana di Pietropaolo Pighini e Maria Enrichetta Cavani, vincitrice della scorsa edizione, messa in musica dal maestro Paolo Razzuoli. Domenica 6 gennaio alle 18 chiusura della mostra dei presepi trasportabili in S. Maria Nera. Alle 18 concerto de Il Baluardo a conclusione della mostra che tanto successo ha riscosso. Al termine del concerto proclamazione dei vincitori, premiazione degli stessi e assegnazione del premio Rovaldo Taddeucci.



"Ci è grato ringraziare - dichiara Il Baluardo - la Comunità di S. Maria Nera, il Comitato San Paolino, la Fondazione C.R.L., il comune di Lucca , l'Unicef e la Fondazione Banca del Monte. Tutte le manifestazioni del gruppo lucchese sono a ingresso gratuito".