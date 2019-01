Cultura e spettacolo



Un illustratore lucchese al prossimo MICAM di Milano

giovedì, 31 gennaio 2019, 12:17

Ci sarà anche un po' di Lucca al prossimo MICAM di Milano, il salone internazionale leader nel settore calzaturiero che si terrà alla fiera Milano Rho il 12 e 13 febbraio prossimi.



Un giovane illustratore lucchese, Marco Di Grazia, che da due anni è presente a “Collezionando”, la manifestazione primaverile dedicata al fumetto ed all'illustrazione organizzata da Lucca Comics & Games, e che recentemente ha partecipato con un suo poster all'Alamo City Comicon in Texas, disegnerà live le scarpe per la Velathri-Calzature, azienda specializzata in sneakers in pelle di ottima qualità totalmente personalizzabili. Ciò grazie alla sponsorizzazione della CIAC srl, ditta leader nel settore degli accessori e prodotti per le scarpe.



Il MICAM è un appuntamento unico nel suo genere, con oltre 2000 collezioni di calzature ad ogni edizione, che fonde con successo business e fashion. Si tiene tutti gli anni a febbraio e a settembre per presentare le collezioni autunno/inverno e primavera/estate dell'anno successivo.