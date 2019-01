Cultura e spettacolo



Vacca allo Sky Stone & Songs per presentare "Don Vacca Corleone"

lunedì, 14 gennaio 2019, 13:07

Il primo appuntamento con gli instore dello Sky Stone & Songs è con una 'vecchia' conoscenza di Lucca: il rapper Vacca che mercoledì 16 gennaio, a partire dalle ore 15, presenterà il suo nuovo lavoro, 'Don Vacca Corleone', nel negozio di piazza Napoleone.

'Don Vacca Corleone', uscito l'11 gennaio, è il settimo disco del rapper e lo stesso Vacca ha detto che si tratta del suo migliore progetto discografico. Anticipato dai singoli 'Calimocho' e 'Don Vacca Corleone', è stato promosso da Vacca in un modo assolutamente singolare: nei giorni che hanno preceduto l'uscita del disco, infatti, il rapper ha girato in macchina per le zone più 'street' del nord Italia e lo ha fatto ascoltare in anteprima per la via dallo stereo dell'auto, con appuntamenti annunciati quotidianamente sui social media dell'artista.

Vacca, al secolo Alessandro Vacca, classe 1979, è nato a Cagliari, ma è cresciuto a Milano, nel centro storico, per poi trasferirsi nel quartiere di Quarto Oggiaro. Si è fatto strada nella scena milanese come rapper e, in questo periodo, ha militato nella 50 Mc's Crew e ha patecipato al tour di Frankie hi-nrg mc. Il suo album di esordio è del 2004, dove si sente già la sua propensione per il reggae e che vede la collaborazione di rapper come Jack La Furia o Jack The Smoker.

Negli anni seguenti collabora con Fabri Fibra, diventandone il suo braccio destro. A inizio 2017 ha pubblicato un video 'Zero punto zero' nel quale si è tagliato i lunghissimi dread che si faceva crescere da 15 anni. Dopo 'Don', arriva un nuovo capitolo di questo progetto discografico, 'Don Vacca Corleone', uno dei dischi su cui c'era maggiore attesa per gli appassionati del genere.