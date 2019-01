Cultura e spettacolo



Via Francigena Entry Point, il museo ospita il nuovo appuntamento di "Arte Formato Famiglia!"

mercoledì, 23 gennaio 2019, 10:40

Domenica 27 gennaio dalle 15 alle 17 il museo ospiterà il nuovo appuntamento di Arte Formato Famiglia!

Monete & Co. è il nome del laboratorio di domenica ideato dall'Associazione Culturale Terzo Millennio: le monete erano fondamentali per gli scambi lungo la Via Francigena, importanti e preziose erano quelle lucchesi. Andremo alla scoperta di alcuni aspetti della monetazione utilizzata da mercanti e pellegrini nella città di Lucca, sede di una delle più antiche Zecche italiane. Dopo la visita al percorso multimediale del museo, parleremo e dell'antica monetazione e realizzeremo insieme alcune delle monete diffuse in epoca medievale.

Costi: € 10,00 per famiglia fino a 4 persone (€2,00 per ogni persona in più).

Prenotazione obbligatoria inviando una mail a info@viafrancigenaentrypoint.eu o telefonando allo 0583 496554/342 1466451