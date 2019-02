Cultura e spettacolo



14 eventi per "Dillo in sintesi": dal 7 al 10 marzo torna il festival delle brevità intelligenti

giovedì, 7 febbraio 2019, 15:15

di cinzia guidetti

14 eventi tra musica, cinema, televisione, sport, collezionismo, musei, design, fotografia e comunicazione: questo il programma della quarta edizione di “Dillo in Sintesi”, il festival delle brevità intelligenti, che si terrà nella chiesa di San Cristoforo, in via Fillungo dal 7 al 10 marzo, e che è stato presentato questa mattina alla presenza dell'ideatore e direttore Alessandro Sesti, del presidente della Fondazione Cassa di Risparmio, Marcello Bertocchini; del dirigente dell’ufficio scolastico provinciale di Lucca, Donatella Buonriposi e dal compositore Girolamo Deraco dell'associazione Cluster.

"Quale migliore location se non questa chiesa che in tutta la sua semplicità e sobrietà rappresenta la sintesi di bellezza" ha esordito Alessandro Sesti prima di ringraziare tutte le collaborazioni lucchesi che si ricollegano al concetto di sintesi: Cluster, la Camera di Commercio, la Fondazione Ragghianti, la Fondazione Cassa di Risparmio, la compagnia del Carretto, l'associazione industriali, la Fondazione Montanelli, la Fondazione Banca del Monte, l'ordine degli architetti, Rally Pantheon, il circolo del Cinema e Lucca Comics & Games. E i privati Alessandro Orsucci, collezionista di manifesti, Luigi Casentini che esporrà le sue foto, Emiliana Martinelli (Martinelli Luce) e Mauro Lovi che sarà presente con una sua personale.

Il festival sarà inaugurato giovedì 7 marzo alle ore 17.30 e prenderà il via ufficialmente alle ore 18 con la prima esecuzione assoluta di The wagons, un componimento musicale nato da un’idea di Alessandro Sesti a cura di Gerolamo Deraco.

"Dopo gli otto secondi dell'anno scorso questo durerà di più - ha scherzato Derarco - una ventina di minuti circa. Comunque il numero otto torna anche quest’anno perché otto saranno i compositori proveniente dal tutto il mondo (Italia, Francia, Inghilterra, Sud America, centro America , Stati Uniti e Australia) e otto i componimenti. Non vi anticipo nulla, vi dico solamente che ci sarà il treno".

Il premio “Teledico in sintesi 2019”, invece, quest'anno andrà a Franca Leosini, autrice e conduttrice del programma Rai “Storie maledette”.

"La Leosini - ha spiegato Sesti - è stata scelta dal presidente di giuria Giorgio Simonelli - che ha mandato i saluti per telefono - perché personalmente esamina cataste di faldoni. che gli vengono assegnati dai giudici, di processi, e poi li sintetizza e racconta in tv; quindi chi meglio di lei come rappresentate della sintesi. La Leosini - ha proseguito Sesti - si è detta felicissima dell’attenzione e del premio che le è stato assegnato".

Sabato, inoltre, saranno coinvolti anche gli studenti delle scuole nell'appuntamento "La pop economy". "Francesco Specchia spiegherà la grande economia ai giovani con delle pillole da due minuti. Oltretutto è stato lui a chiedere di venire" ha detto con orgoglio Sesti spiegando che stanno puntando molto sulla scuola e gli appuntamenti della mattina saranno sì rivolti agli studenti, ma comunque aperti a tutti.

"Su questo aspetto saranno coinvolti gli studenti che stanno portando avanti un progetto sull’educazione finanziaria con la Fondazione. La sintesi è di fatto una competenza trasversale che dovremmo coltivare e far capire a studenti e insegnanti soprattutto oggi, nell'era dei social - ha sottolineato Donatella Buonriposi -. Abbiamo il compito di formare i cittadini di domani a una giusta comunicazione. Abbiamo un nuovo ministro e governo e sarebbe bello inserirla come materia,sarebbe un corretto strumento per affrontare il lavoro e la vita in generale".

E invece grazie alla collaborazione con Collezionando è nato l'appuntamento "Lo psicollezionismo: sintesi di affettuose manie" (venerdì ore 17.30) dove verranno analizzati con una psichiatra, Barbara Carpita, e un filosofo, Dario Muti, e grazie alla collaborazione di Alessandro Orsucci collezionista di manifesti di cinema e Piero Caniparoli collezionista di fumetti, i perché e tutti i motivi di chi colleziona.

Ma non mancherà anche l'appuntamento con lo sport (sabato ore 10) grazie a Rugby Lucca "perché il rugby - ha spiegato Sesti - più di tutti sintetizza i valori dello sport. Sono stati loro infatti a inventare il terzo tempo, si scontrano sul campo, ma poi a fine partita intorno a un braciere si ritrovano amici più di prima".

Una serata intera (venerdì ore 21) sarà dedicata al Carosello che è stato "una palestra per grandissimi registi al livello mondiale come Taviani e Fellini, solo per citarne alcuni - ha commentato Sesti -. Il Carosello era il momento più atteso della televisione e chi meglio di Bruno Bozzetto ne potrebbe parlare".

"Insomma - ha concluso Sesti - ce ne sarà per tutti i gusti".

Programma completo su www.dilloinsintesi.it