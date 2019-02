Cultura e spettacolo



AIMA-Lucca, successo per il torneo di burraco al Circolo Anziani

venerdì, 8 febbraio 2019, 10:27

L'Associazione AIMA-Lucca ringrazia i numerosi partecipanti al torneo di burraco di domenica 3 febbraio tenutosi presso il Circolo Anziani "Lucca Sette" San Concordio.

"Un ringraziamento particolare - spiega l'associazione - al Circolo per aver ospitato l' iniziativa, a fondo benefico, per la loro sensibilità e attenzione da sempre dimostrata nei confronti dell'associazione AIMA".

AIMA Lucca si occupa di tutelare il malato di Alzheimer,sostenere la famiglia e coloro che operano nell'ambito della malattia:

-Centro ascolto

- Un pomeriggio insieme: incontro settimanale con i malati di Alzheimer

- Incontro con familiari in gruppo o individuali

- Orientamento ai servizi sul territorio

- Gruppi di auto aiuto per caregiver e familiari

- Corsi di formazione per volontari, operatori e badanti

- Disbrigo pratiche burocratiche e consulenza legale e di servizio sociale sul territorio

- Assistenza temporanea per assenza dei familiari

- Iniziative di promozione, aggregazione e svago

- Campagne di sensibilizzazione e di informazione sulla malattia

- Supporto e consigli nei contatti e sulla gestione degli assistenti familiari privati

e.mail: aimalucca@yahoo.it cell. 347.7880000