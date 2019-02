Cultura e spettacolo



"Al lupo! Al lupo! Spettacolo teatrale per tre attori e un clandestino" a Ponte a Moriano

martedì, 5 febbraio 2019, 08:38

"Con Al lupo! Al lupo! Spettacolo teatrale per tre attori e un clandestino" di Coquelicot Teatro prende il via sabato 9 febbraio (alle ore 16) “In famiglia a teatro”, la proposta di spettacoli che il Teatro del Giglio dedica ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie, e che tanto successo ha avuto negli ultimi anni di programmazione. Questo speciale cartellone, che si inserisce nella più ampia proposta del Teatro Ragazzi, proseguirà con Dialogo degli dèi (mercoledì 20 febbraio ore 21, Teatro San Girolamo), Shrek – il musical (sabato 30 marzo 2019 ore 21 e domenica 31 marzo ore 16), Macbeth (sabato 13 aprile ore 16, Teatro “I. Nieri” Ponte a Moriano) e Una tazza di mare in tempesta (mercoledì 8 maggio ore 14.30, 16, 17.30, 19 e giovedì 9 maggio ore 14.30, ridotto Teatro del Giglio), per concludersi con Il linchetto, nuovo titolo di lirica per l’infanzia (venerdì 24 maggio ore 21, Teatro del Giglio).

Al lupo! Al lupo!, primo appuntamento in cartellone per la rassegna “In famiglia a teatro” 2019, va in scena al Teatro I. Nieri di Ponte a Moriano, oggi gestito dalla F.I.T.A. Insieme ai teatri del Giglio e San Girolamo, il Nieri integra e completa la rete comunale di spazi teatrali fruibili dai giovani spettatori e dalle famiglie, ponendosi come luogo strategico per la programmazione culturale sul territorio, e torna così ad essere, a distanza di qualche anno, palcoscenico per gli appuntamenti che il Giglio dedica a tutta la famiglia, e luogo deputato di una platea di giovanissimi.

Il teatro per le nuove generazioni in questo momento storico assume un’importanza centrale, diventando spazio del reale, dell'artigianale e non del "virtuale", oltre che occasione di confronto e riflessione su temi centrali del nostro tempo quali la paura della diversità, l'integrazione tra culture e generazioni diverse. E sono proprio queste le tematiche principali dello spettacolo Al lupo! Al lupo!, il cui testo trae ispirazione dal libro di Mino Milani "L'ultimo lupo" e dal film di Giorgio Diritti "Il vento fa il suo giro", dove le riflessioni su alcune delle problematiche più urgenti del presente vengono affrontate in modo delicato, divertente e poetico, senza voler dare necessariamente risposte. Al lupo! Al lupo!, prodotto dalla compagnia Coquelicot Teatro e rivolto a bambini da 6 anni in avanti, racconta dei tanti luoghi meravigliosi che l’uomo ha abbandonato, come i boschi, per esempio… Lo spettacolo è interpretato da Paolo Simonelli, Laerte Neri, Marica Bonelli e… il Lupo! Il testo e la regia sono di Carlo Ottolini, le scene e i costumi di Laura Giuntoli, il tecnico audio-luci è Claudio Maestrelli.

Il biglietto per Al lupo! Al lupo! (posto unico) ha il prezzo di 5,00 euro. Informazioni, prenotazioni e acquisti alla Biglietteria del Teatro del Giglio (tel. 0583.465320, email biglietteria@teatrodelgiglio.it), aperta al pubblico dal mercoledì al sabato con orario 10.30-13 e 15-18, e un’ora prima di ogni rappresentazione.

