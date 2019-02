Cultura e spettacolo



"Alla ricerca della Lucca perduta", una conferenza sui risultati dell’ultimo anno di scavi nel centro storico

mercoledì, 13 febbraio 2019, 11:21

Dopo il grande successo della scorsa edizione, torna sabato 16 febbraio alle 16, presso la Casermetta del Baluardo San Pietro (di fronte il Villaggio del Fanciullo), l’appuntamento con “I quaderni della nostra storia”, il ciclo di conferenze sulla storia lucchese promosse dalla Compagnia Balestrieri Lucca.

Ad aprire questa edizione, l’interessante e imperdibile conferenza dal titolo: “Alla ricerca della Lucca perduta - i risultati dell’ultimo anno di scavi nel centro storico”, in cui verranno relazionati gli ultimi scavi effettuati in città, i cui risultati saranno per la prima volta messi a conoscenza del pubblico.

A guidarci in questo affascinante viaggio, avremo la dottoressa Elisabetta Abela, nota archeologa di grande esperienza, collaboratrice della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana e professionista abilitata dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali per i servizi di progettazione e conduzione di indagini di Archeologia Preventiva.



Elisabetta Abela - coadiuvata dalla sua equipe - ha condotto più di cento scavi archeologici sul territorio della Toscana, e dal 2000 lavora con continuità a Lucca e nel territorio lucchese, progettando e realizzando molte esposizione archeologiche e allestimenti museali e ricoprendo incarichi di prestigio, che sono recentemente culminati con la consulenza archeologica nel progetto di riqualificazione urbanistica del settore sud occidentale del centro storico. L' archeologa ha inoltre partecipato a importanti congressi nazionali e internazionali di archeologia, ed ha più di cinquanta pubblicazioni scientifiche.