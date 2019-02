Cultura e spettacolo



Arrivederci Saigon al Circolo del cinema

mercoledì, 6 febbraio 2019, 10:51

L’offerta cinematografica di questa settimana del Circolo del Cinema di Lucca prevede i due consueti appuntamenti al Cinema Centrale e a San Micheletto.

Giovedì 7 febbraio alle ore 21.15 al Cinema Centrale verrà presentato il film ARRIVEDERCI SAIGONdi Wilma Labate che per l’occasionesarà presente in sala. Un giorno del 1968 cinque ragazze, quattro delle quali minorenni, salirono su un aereo che le avrebbe portate in Estremo Oriente. Erano Le Stars, uno dei rari gruppi femminili italiani dell’epoca, provenivano da cittadine della Toscana rossa, e si ritrovarono catapultate nel Vietnam del Sud, “arruolate” per esibirsi di fronte alle truppe americane. Puzzo di carogne e umidità soffocante, latte condensato e pastasciutta nei barattoli, tante bare e tantissimi giovani dei quali le cinque ragazze non avrebbero mai dimenticato lo sguardo spaventato. Ingresso con biglietto ridotto a 5 euro.

Lunedì 11 febbraio alle ore 21.30 al Complesso di San Micheletto si terrà il nuovo appuntamento con la retrospettiva dedicata a Tom Cruise e Nicole Kidman. Sarà presentato COLLATERAL di Michael Mann con un tesissimo Tom Cruise. Un tassista di Los Angeles vive una notte da incubo, costretto ad accompagnare un cliente molto particolare, un killer alla ricerca di vendette personali. Iperrealista e visionario, Michael Mann fa un uso sapiente del digitale, crea letteralmente nuovi colori, utilizza un nero mai visto così scintillante, nel quale i due protagonisti sprofondano e brillano con i loro sguardi diversi e così spaventosamente vivi. Il film palpita, tra sincopi e assoli jazz, tra melodie suadenti e ritmi infernali. Sceneggiatura efficace ed essenziale, personaggi complessi, con Tom Cruise nell’inedito ruolo di “cattivo”: bravissimo e convincentemente malvagio! Ingresso gratuito con tessera speciale del Circolo del Cinema.

Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (5,00 euro) più il biglietto ridotto (5,00 euro) per ogni proiezione. È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo scontato di 25,00 euro per i giovedì al Centrale comprensiva del ciclo di San Micheletto.

Gli under 21 possono sottoscrivere la tessera annuale gratuitamente.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale oppure presso la Libreria Baroni in Piazza San Frediano, 26 a Lucca. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di registrarsi sul sito ufficiale www.circolocinemalucca.it.