Cultura e spettacolo



Briga allo Sky Stone presenta "Il rumore dei sogni"

mercoledì, 13 febbraio 2019, 10:03

Dopo i successi sanremesi, dove si è esibito assieme a Patty Pravo, Briga torna allo Sky Stone & Songs, venerdì 15 a partire dalle 15 per incontrare i suoi fans e presentare il nuovo disco, appena uscito, dal titolo 'Il Rumore dei sogni - Collection'.

Briga - al secolo Mattia Bellagrandi - ha infatti pubblicato la sua prima raccolta di canzoni, dove sono inseriti anche alcuni inediti: oltre a 'Un po' come la vita', sentita sul palco di Sanremo, ci sono infatti anche 'Sesso' e 'Influencer'. Per l'autore questo disco non è realmente una raccolta, poiché ha voluto fare qualcosa di diverso: «E' come fosse la chiusura di un cerchio - ha recentemente dichiarato - e l'avvio di un nuovo inizio. Sono le mie parole tradotte in musica, i miei pensieri mai condivisi a cena e fatti bollire per tanto tempo in una pentola a pressione che, poi, a un certo punto esplode». Per questa ragione, i brani anche più famosi sono stati 'riletti' da Briga, in modo da non avere l'effetto 'accozzaglia di pezzi'. Il risultato sono due cd «pieni di vissuto, di energia, di storia. La mia storia. Raccontata con Antonello Venditti, Tiziano Ferro, Emma, Gianluca Grignani e Patty Pravo».

Per maggiori informazioni: www.skystoneandsongs.it