Cena di beneficenza a favore del "Piccolo Rifugio di Fiocco di Luna"

martedì, 19 febbraio 2019, 09:00

Venerdì 1 marzo, alle 20,30, al ristorante Da Amleto in via De Gasperi n. 95 a S.Anna (dietro la Coop), si svolgerà una cena di beneficenza vegetariana o, per chi lo desidera, vegana, a favore dell'Associazione Onlus "Il Piccolo Rifugio di Fiocco di Luna" con sede a Monte S.Quirico.



Laura Galleni, presidente dell'associazione, ricorda: "Il Piccolo Rifugio di Fiocco di Luna è nato, ormai... anni fa proprio per venire incontro alle difficoltà di sistemazione e accoglienza di animali della fattoria sequestrati e/o abbandonati nelle nostre zone. Non esistevano centri per detenere questi animali e, assieme ad altri volontari, decidemmo di crearne uno. Primi ospiti del Piccolo Rifugio furono alcune pecore, tra cui Stella, ancora in vita, qualche capretta e l'Asinella Nina anche lei ancora vivente. Piano piano sono poi arrivati animali dai primi sequestri o da persone non più in grado di tenerli o da conferimenti di comuni".



"Oggi - continua la presidente - al rifugio si trovano una cinquantina di animali tra galline, galli, conigli, oche, cavie, pecore, capre, l'asinella Nina, una bardotta "tripode" ed anche una mucca, Bella, proveniente dal Lazio. I volontari, giornalmente, sono impegnati nella pulizia delle stalle, nella distribuzione del mangime e negli interventi di rifacimento della struttura. Non avendo convenzioni da alcun Ente, però, tutte le spese ( dal fieno al mangime per i polli, dal mangime per i conigli agli antiparassitari, dalle spese mediche ai vaccini, dai bolli obbligatori alle spese dei medicinali in caso di malattia degli ospiti, ecc.) sono a carico dell'Associazione che raccoglie fondi realizzando stand ed iniziative varie come, appunto, questa cena di beneficenza ad un costo di 18 euro".



Il menù della serata prevede: vasto assortimento di antipasti, risotto ai funghi, pizza, acqua minerale, vino della casa e caffè. Per prenotazioni e informazioni telefonare al numero 3381170611 o scrivere a ilpiccolorifugiodifiocco@gmail.com.