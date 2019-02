Cultura e spettacolo



Conferenza del professor Mallegni su "La Grotta Guattari al Circeo"

mercoledì, 20 febbraio 2019, 11:54

L'Accademia Lucchese di Scienze Lettere e Arti invita ad una conferenza del professor Francesco Mallegni dal titolo: "La Grotta Guattari al Circeo. Nuovi dati sui resti neanderthaliani di 50.000 anni fa", che si terrà domani giovedì 21 febbraio alle ore 17,00 presso la Sala Conferenze del Palazzo Pretorio, Via Vittorio Veneto, 1 - Lucca.



Il professor Mallegni, già ordinario di Antropologia all'Università di Pisa, presenterà i risultati del ritrovamento in una grotta del Circeo (Grotta Guattari), di alcuni resti umani risalenti ad oltre cinquantamila anni fa appartenuti ad un individuo neanderthaliano. Questa antica popolazione di cacciatori, dimorava in grotte e in capanne e furono i primi umani a praticare la sepoltura dei cadaveri. Si estinsero circa 30 mila anni fa con l'arrivo dell'homo sapiens. Il caso del neanderthaliano del Circeo è particolarmente interessante. Secondo l'originale interpretazione del professor Mallegni, per la quale l'individuò morì di fame per una neoplasia alla mandibola che gli impediva di nutrirsi correttamente e fu divorato da animali feroci, contribuisce a rimettere in discussione le vecchie teorie che lo volevano vittima di un duello e le fantasiose ricostruzioni sul comportamento tenuto dai suoi omologhi intorno a questi suoi pochi resti.