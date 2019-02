Cultura e spettacolo



Damiano Carrara presenta il suo libro a Scuola MADE

venerdì, 15 febbraio 2019, 11:26

“Nella vita tutto è possibile”. Parola di Damiano Carrara - chef di successo negli USA, concorrente di svariati talent show e, dal 2017, giudice del programma tv Bake Off Italia -, che la prossima domenica (17 febbraio) alle ore 17.30 sarà ospite a Scuola MADE per presentare il suo ultimo libro – “Nella vita tutto è possibile. Sognare, credere, provare: gli ingredienti del successo” (HarperCollins 2018).

“Il mio desiderio – racconta Damiano - è quello di poter trasmettere con la mia storia coraggio e positività. Vorrei far capire ai giovani in particolare e in particolare agli studenti di Scuola MADE, che sognano magari di fare il mio stesso lavoro, che se si crede davvero in un progetto, con impegno e sacrificio è possibile realizzare ogni ambizione. La passione è il motore della nostra vita, quella che ci guida, che ci stimola a guardare avanti, a sognare.”

La storia di Damiano non è fatta solo di successi, ma anche di tanta gavetta. Era il 2011 quando, giovanissimo, lascia Lucca, i suoi affetti e un lavoro fisso per volare in Irlanda a lavorare nei locali e imparare l’inglese. Da lì all’obiettivo successivo: negli USA prima come barman, poi come pasticcere proponendo alla gente di Los Angeles le ricette tradizionali italiane rivisitate in chiave moderna e preparate con ingredienti di altissima qualità. Con tanta determinazione e spirito imprenditoriale, il suo sogno americano si realizza e anche il fratello Massimiliano, pasticcere con una lunga esperienza a Lucca, lo raggiunge per ampliare il business con tre punti vendita.

“Quello di Damiano – interviene la Professoressa Enrica Lemmi, direttrice di Scuola MADE – è un esempio prezioso per tutti i giovani, che purtroppo oggi sono troppo spesso scoraggiati dalle dinamiche del mercato del lavoro. L’impegno e la specializzazione ripagano sempre, in ogni settore. Con i nostri percorsi di studio – Scuola MADE per le discipline enogastronomiche, il corso di laurea per le scienze del turismo – vogliamo offrire la migliore formazione possibile affinché ogni studente possa realizzarsi umanamente e professionalmente”.

La presentazione del libro di Damiano Carrara si terrà presso la Chiesa di San Gennaro ed è organizzata in collaborazione con la libreria Ubik di Lucca.

Ingresso libero.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.scuolamade.it.