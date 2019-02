Cultura e spettacolo



Fondazione Campus Lucca, inaugurato il 16° anno accademico dedicato al turismo

martedì, 19 febbraio 2019, 15:36

di giulia del chiaro

Più di 780 i giovani laureati, tra triennale e magistrale, nei primi sedici anni della Fondazione Campus e 250 iscritti all’attuale anno accademico. Sono questi i numeri del percorso universitario del Campus di Lucca dedicato al turismo che, questa mattina, nell’auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca, ha inaugurato il nuovo anno accademico.

“Accademia del turismo” è stata definita dal ministro all’istruzione, Marco Bussetti, la Fondazione Campus che, nata sedici anni fa a Lucca per offrire attività universitarie e di alta formazione nel campo del turismo, è una realtà unica in Italia “capace – ha proseguito il ministro in una lettera inviata al presidente Salvatore Veca – di valorizzare il nostro paese mettendo al centro lo studente. Il turismo deve essere il presente e il futuro del paese ed è fondamentale che questi ragazzi abbiano un senso del passato per costruire il futuro”.

Alla cerimonia inaugurale erano presenti, oltre al Sindaco Alessandro Tambellini, il presidente del Campus, Salvatore Veca, il Protettore della didattica dell’ateneo dell’Università di Pisa, Marco Abate, ed il professore, esperto di medioevo, Franco Cardini che, per il nuovo anno accademico, terrà un corso dal titolo “Cultura come identità, cultura come rapporto”.

“Sono 250 gli attuali iscritti alla triennale e 51 alla magistrale – ha sottolineato Veca ricordando l’importanza del turismo per la crescita del benessere e della ricchezza del paese – e, a fine 2018 abbiamo raggiunto quota 587 lauree triennali e 177 magistrali conseguite al nostro campus”. Ed è proprio parlando di numeri che il Campus ha registrato un dato interessante, indicatore dell’attrattività e qualità dei corsi offerti, per quello che riguarda la percentuale di studenti provenienti da altre regioni italiane: in 15 anni, infatti, gli studenti provenienti da altre regioni sono stati il 20 percento per le triennali e il 60 percento per le magistrali.

L’importanza del turismo, e della necessità di preparare figure capaci di occuparsi con professionalità di questo settore, è stata sottolineata anche dal sindaco, Alessandro Tambellini che ha espresso la sua fiducia nella possibilità di questi percorsi di restituire prestigio al turismo italiano: “un museo privo di anima rischia di essere solo un contenitore di cose antiche – ha detto – e questo si può evitare ricorrendo all’alta formazione consapevoli del fatto che il turismo non può più essere gestito come un tempo”.

È intervenuto poi il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Marcello Bertocchini, per ricordare l’impegno della Fondazione Campus da anni dedita ad occuparsi di un complesso settore con l’obiettivo di farne una scienza. “Si tratta di un comparto che, in continua trasformazione, richiede attenzione, dinamismo e grandi capacità creative e – ha affermato Bertocchini – questo dà una giustificazione a questi percorsi di studio ed è conferma della lungimiranza dell’intuizione iniziale che 15 anni fa ha dato inizio al Campus”.

A dimostrare la qualità dell’offerta didattica e la necessità di percorsi di studio di questo tipo è l’alto numero di job employment, cioè l’elevato numero di giovani usciti da questo percorso che hanno trovato un impiego nel settore. A rendere questi studi favorevoli all’inserimento lavorativo sarebbe, secondo Marco Abate dell’Università di Pisa, il fatto che le scienze del turismo sono, per definizione, interdisciplinari richiedendo diverse competenze che vanno da quelle gestionali a quelle informatiche. È stato lo stesso direttore del Campus a rammentare come l’istituto rivolga attenzione sia alla preparazione informatica e tecnologica che a quella umanistica.

È intervenuta poi una rappresentante degli studenti, Greta Nicole Juvara che, laureatasi solo lo scorso giovedì, ha raccontato, emozionata, la sua esperienza all’interno del campus: “ho cominciato attratta dall’offerta didattica, che comprendeva materie a 360 gradi, e dal desiderio di fare un’esperienza lontano da casa, ma solo adesso, a pochi giorni dalla laurea, mi rendo conto dell’enorme bagaglio di vita che hanno rappresentato questi anni fatti di studio, lavoro di squadra e di compagni che sono diventati la mia grande famiglia. Un grande in bocca al lupo ai nuovi studenti nella speranza che possano vivere un’esperienza bella e costruttiva come è stata la mia”.

La fondazione Campus, che accanto ai percorsi universitari è giunta al 5° anno dei percorsi professionalizzanti della scuola Made e alla 3^ edizione degli Istituti tecnici superiori in nautica e Hospitality, da quest’anno vedrà uno nuovo corso, dal titolo “Cultura come identità, cultura come rapporto”, che avrà come docente il professore medievalista Franco Cardini che ha concluso la mattinata inaugurale con un discorso sulla crisi dei pilastri culturali, che ci hanno accompagnato dalla rivoluzione francese ad oggi, invitando a non scoraggiarsi per questo perché “la cultura ha sempre imposto e impone di mettersi in discussione”.