Formazione, al via tre corsi gratuiti per lavorare nella comunicazione turistica

martedì, 26 febbraio 2019, 14:52

Fondazione Campus presenta domani, mercoledì 27 febbraio alle ore 11 presso la sua sede in Via del Seminario Prima 790 a Monte San Quirico (Lucca) e venerdì primo marzo alle ore 15 presso Infomarketing di Massa Carrara, tre nuovi percorsi di formazione gratuiti per entrare rapidamente nel mondo del lavoro.

Ognuno dei tre corsirientra nel progetto strategico Travel&Digital per lavorare nel settore del turismo e della comunicazione; è organizzato dalla Regione Toscana e l’agenzia formativa Fondazione Campus studi del Mediterraneo, capofila di ATS con Per-corso Agenzia formativa srl – Impresa sociale, Istituto superiore di Istruzione “Carlo Piaggia”, Istituto Superiore di Istruzione “Sandro Pertini”, MMAD EU srl.

Il primo corso per Digital Media Specialist si terrà a Lucca da marzo a dicembre 2019 per un totale di 330 ore di aula/laboratorio, 30 ore di accompagnamento e 240 ore di stage aziendale.

Gli altri due corsi per Promotore ICT del territorio attraverso strumenti di comunicazione digitale e si terranno a Viareggio e a Massa Carrara da marzo a dicembre 2019 per un totale di 105 ore di aula/laboratorio, 30 ore di accompagnamento e 90 ore di stage aziendale.

I posti disponibili sono 12 per ciascun corso. Per accedervi bisogna essere maggiorenni, disoccupati, inoccupati o inattivi iscritti al Centro per l’Impiego ai sensi della normativa vigente; occorre inoltre essere in possesso di titolo di istruzione secondaria superiore o avere almeno tre anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento. Per i cittadini non comunitari, è necessario anche essere in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente attività lavorativa.

Tutti i corsi mirano a formare figure professionali altamente qualificate in grado di rafforzare il potere competitivo delle imprese turistiche della Toscana sui mercati internazionali, di riorganizzare le filiere interne facilitando le dinamiche di innovazione, anche organizzativa, perché siano funzionali alla ripresa della domanda di beni e servizi destinati ai mercati domestici, di sostenere, in coerenza con gli indirizzi definiti dalla Giunta Regionale nell’ambito di Industria 4.0, l’acquisizione di competenze tecniche digitali, di sostenere lo sviluppo delle imprese turistiche nel processo di acquisizione di competenze e conoscenze ICT a tutti i livelli di complessità, per il miglioramento dell’accoglienza turistica attraverso l’utilizzo delle tecnologie digitali. Altro obiettivo è quello di accrescere le competenze della forza lavoro offrendo percorsi formativi atti a formare professionisti qualificati, dotati di conoscenze e competenze innovative, in grado di inserirsi a pieno titolo nei contesti aziendali individuati, secondo i fabbisogni rilevati e le aspettative emerse dal confronto diretto con le aziende.

Per maggiori informazioni inviare una mail a info@fondazionecampus.it o telefonare al numero 0583 333420.