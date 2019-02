Cultura e spettacolo



Francesco Riva, l'attore e scrittore dagli Zelig Lab al CRED di Lucca

lunedì, 18 febbraio 2019, 10:07

Quando la scuola è una sfida possibile per tutti: l'attore e scrittore Francesco Riva a Lucca il pomeriggio di lunedì 18 marzo al CRED per parlare della sua storia (di successo) di dislessico nell'incontro "Il pesce che scese dall'albero: conoscere i propri limiti e trovare un modo per superarli".

Nella sala incontri del CRED-Centro Risorse educative e didattiche di Lucca (via Sant'Andrea, 33), aperto a tutti gratuitamente fino ad esaurimento posti, l'appuntamento è organizzato dall'agenzia formativa Per-Corso con il patrocinio del Comune di Lucca.

Francesco Riva ha 25 anni, è attore e scrittore, e dal 2015 ha portato in tournée a teatro il monologo sui DSA (disturbi specifici dell'apprendimento) "DiSlessiA...Dove Sei Albert?". Si definisce un "dislessico felice", anche per la fortuna di avere insegnanti-maestri di vita, come li definisce egli stesso, che l'hanno sostenuto nel percorso educativo. Riva, che ha partecipato anche ai laboratori Zelig, nel 2017 ha scritto "Il pesce che scese dall'albero – La mia storia di dislessico felice" (Sperling & Kupfer) in cui racconta a proposito della sua dislessia e dei modi che ha scoperto per vincerne gli effetti negativi.

Dalle 14,30 alle 16 Riva incontrerà gli studenti presentando il suo libro intitolato e ripercorrendo la sua storia di bambino, di giovane e di adulto DSA, interagendo con i ragazzi parlando di emozioni relative al percorso scolastico.

Dalle 17 alle 18,30 sono invitati gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado: l'attore racconterà la Dislessia attraverso il monologo da lui scritto, diretto ed interpretato.

L'iscrizione è gratuita e obbligatoria, nella sezione eventi del sito www.per-corso.it. Per informazioni: 0583/33.33.05, segreteria@per-corso.it.