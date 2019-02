Grande successo per “All’opera ragazzi!”

Altri articoli in Cultura e spettacolo

venerdì, 8 febbraio 2019, 20:02

Anche quest’anno hanno partecipato alle Olimpiadi Digitali dei Diritti Umani in lingua inglese ben 40 scuole di secondo grado provenienti da tutte le regioni, le quali, durante la giornata dell'8 febbraio, si sono misurate, attraverso questionari online

venerdì, 8 febbraio 2019, 15:12

Compiere un viaggio attraverso la complessità del cervello umano per comprenderne i cambiamenti. Sarà possibile domani, alle 16.30, all’auditorium di Palazzo delle esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca, durante un incontro in memoria del professore lucchese Luciano Domenici

venerdì, 8 febbraio 2019, 15:01

Il Puccini e la sua Lucca Festival compie 16 anni di vita e si regala un compleanno inevitabilmente all'insegna della grande musica. E' infatti in programma per il 6 marzo alle 21 la serata "Buon compleanno, Puccini e la sua Lucca Festival": per l'occasione, all'Oratorio di San Giuseppe la Osmann...

venerdì, 8 febbraio 2019, 14:55

Vincenzo Lunardi, l'indomito aeronauta lucchese che nel settecento, notissimo alle regnanti Corti europee, in particolar modo a quelle anglofone, spagnole e portoghesi, continua a far parlare di sé nonostante Lucca, sua città natale, abbia nel tempo mostrato di dimenticarlo o di celebrarlo sporadicamente

venerdì, 8 febbraio 2019, 14:54

L'associazione Liberation Route Italia, i cui fondatori sono comune di Lucca, comune di Borgo a Mozzano, Comune di Capannori, Parco Nazionale della Pace di Sant'Anna di Stazzema e Turislucca, è stata accolta calorosamente come nuovo membro nel corso del terzo forum annuale organizzato a Bruxelles il 6 e 7 febbraio...

venerdì, 8 febbraio 2019, 12:21

Una laurea magistrale, un ottimo curriculum di studi, buona padronanza dell'inglese, intraprendenza, curiosità e spirito critico. Sono questi i requisiti per concorrere alla Scuola IMT Alti Studi Lucca dove nei giorni scorsi si è aperto il bando per l'ammissione al nuovo ciclo di dottorato di ricerca