Cultura e spettacolo



Il chitarrista Jeremy Bass apre la Stagione 2019 della Cluster

venerdì, 1 febbraio 2019, 12:43

Con il concerto del chitarrista Jeremy Bass, in programma domenica 3 febbraio nella Chiesa di S. Caterina, si apre ufficialmente la Stagione 2019 della Cluster, nel decennale della sua attività dedicata alla musica contemporanea. L’evento, organizzato con il conseuto sostegno della Fondazione Banca del Monte di Lucca e in collaborazione con la sezione del FAI di Lucca e Massa Carrara, si svilupperà in due momenti diversi: alle 15 il noto artista americano terrà una master per i chitarristi che vorranno partecipare all’incontro; alle 17 Jeremy Bass si esibirà in un concerto a ingresso libero al quale parteciperà anche la chitarrista Lucia Guerra in un programma tutto dedicato alla musica del presente con brani di Castelnuovo, Girolamo Deraco, Marcela Pavia, Daniele Venturi, Daniel Pesca, Luca Cori, David del Puerto.

Jeremy Bass è un chitarista classico del New Mexico e dedica la sua attività alla musica contemporanea, non dimenticando di esplorare la ricca letteratura della chitarra classica. Molti compositori del presente gli hanno commissionato nuove composizioni e il suo nuovo disco con le Sonate per chitarra, Vol. I di David del Puerto rappresenta la prima fase di un ambizioso progetto.

Da evidenziare che dopo questo concerto “straordinario” la Cluster orienterà la sua attività del 2019 in due fasi. La prima sarà dedicata al “Puccini Chamber Opera Festival”, organizzato in collaborazione con il Teatro del Giglio, che si terrà in primavera nel teatro di San Girolamo con la direzione artistica di Girolamo Deraco. Durante il Festival, dedicato per la prima volta in Italia all’opera lirica del presente, saranno rppresentate in prima assoluta otto nuove opere-studio provenienti in gran parte del Corso Internazionale di Opera Lirica “Giacomo Puccini”organizzato dalla Cluster nel periodo estivo dell’anno scorso, dando prestigio a questa associazione lucchese e alla cultura musicale cittadina.

Nella seconda fase la Cluster concentrerà l’attività tradizionale (concerti, master class , presentazione di nuovi libri e nuovi CD) nell’autunno attraverso il Cluster Music Festival realizzato con la direzione artistica di Renzo Cresti.

Da ricordare infine che in maggio la Cluster presenterà al pubblico e alle autorità il nuovo libro “Dieci anni di Musica del Presente” curato da Renzo Cresti , che contiene immagini, programmi, nomi di artisti, collaborazioni e tutto quello che la Cluster ho prodotto in questi dieci anni di ininterrotta attività.