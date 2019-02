Cultura e spettacolo



Il corpo musicale "G.Puccini" celebra i 120 anni di attività ininterrotta

lunedì, 18 febbraio 2019, 12:14

18 febbraio 1899 - 18 febbraio 2019. 120 anni di ininterrotta attività, di musica, passione, amicizia, allegria e di avventure. 45 anni di Majorettes e cinque anni di Banda Bassotti...



Un'associazione orgogliosamente del comune di Lucca che negli anni si è saputa sempre rinnovare nell'entusiasmo e negli stimoli che la contraddistinguono. Una grande famiglia fatta di persone che condividono la musica come passione e come veicolo di entusiasmo.

"In tutto questo - spiega il consiglio direttivo del Corpo Musicale "G. Puccini" – Gruppo Folkloristico "La Castellana" Banda Bassotti Street Band - c'è anche un bel po' di storia, un legame diretto con il grande Maestro Giacomo Puccini che approvò il nome a lui dedicato e augurò prosperità a questa Filarmonica.

Una ricorrenza quindi importante che ci rende orgogliosi di ciò che siamo. In questi ultimi mesi l'Associazione è stata insignita del titolo di "Banda Ufficiale del Comune di Lucca" e adesso la Banda si preparerà per un anno carico di iniziative e di sorprese importanti tra cui il prossimo concerto con la Banda Americana "North Central High School Bands" di Indianapolis (domenica 24 marzo c/o Auditorium di S. Romano).

In questi 120 anni è passata tanta acqua sotto i ponti e sono passate anche tante famiglie da questa Banda. A Lucca tantissime famiglie hanno o hanno avuto almeno un familiare coinvolto in questa nostra realtà ed è per questo che adesso possiamo ringraziare tutti voi, tutti quelli che hanno contribuito a mantenere attiva questa Filarmonica consegnandola sana alle generazioni attuali... passate le guerre, le difficoltà, eccoci sempre qua: 120 anni e non sentirli.

Come immagine, per rendere bene le dimensioni di questa nostra realtà, proponiamo una foto del 2013 quando, con l'idea ed il grandissimo contributo della nostra carissima Amica Giuliana, organizzammo il Raduno delle nostre Majorettes. In quell'anno le majorettes erano state fondate da 39 anni e non tutte riuscirono a partecipare... il colpo d'occhio era comunque impressionante!!!

Grazie a tutti!"