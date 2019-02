Cultura e spettacolo



Il museo della follia di Sgarbi arriva a Lucca: "Città che amo e a cui sono legato"

mercoledì, 27 febbraio 2019, 22:15

di virginia volpi

Dopo l'anteprima mondiale nel 2011 alla Biennale di Venezia, il museo della follia ha iniziato ad approdare in tutta Italia: Matera, Mantova, Catania, Salò, Napoli, e ora, Lucca. Trovato il suo spazio ideale alla Cavallerizza in piazzale Verdi, la mostra si snoda in un percorso turbato, visionario e allucinato: 1000 mq di allestimento, 200 opere e tantissimi gli artisti, tra cui Lega, Pirandello, Ligabue, Bacon, Cremona, solo per citarne alcuni.

"A Lucca sono sempre stato legato per quanto riguarda la mia formazione - ha spiegato Sgarbi in conferenza stampa - a nove anni il primo libro che lessi fu "Il figlio del farmacista" di Tobino e la prima opera d'arte che ho ammirato con coscienza è stata Ilaria del Carretto, il monumento funebre di Jacopo della Quercia nella cattedrale di San Martino".

Curata proprio da Sgarbi e realizzata da Cesare Inzerillo, Sara Pallavicini, Giovanni Lettini e Stefano Morelli, la mostra guida lo spettatore allo smarrimento, passando attraverso dipinti, fotografie, sculture, oggetti e installazioni multimediali: come la camera da letto originale dello psichiatra e scrittore Mario Tobino, che dal manicomio di Maggiano è stata trasportata direttamente all'interno del padiglione; oppure il corridoio degli specchi, dove delle accecanti luci al neon fanno provare al visitatore il temporaneo abbaglio causato dal sovradosaggio degli psicofarmaci. E poi archivi medici, lettere mai spedite di internati, fotografie originali. Un labirinto sensoriale che intende sfondare il muro della forma per arrivare alla follia pura intesa come forma di libertà; un omaggio ai grandi artisti qui presenti la cui mente è stata attraversata sì da fasi di turbamento, ma che hanno avuto anche la capacità di dare vita a veri e propri capolavori della storia dell'arte.

Il sindaco, grande cultore d'arte, tant'era entusiasmato dall'arrivo di opere così preziose, che non ha potuto fare a meno di fare irruzione durante l'allestimento: ha scartato e appeso personalmente "L'adolescente" di Lega, dipinto che ha definito "di una bellezza estremamente commuovente".