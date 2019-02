In San Francesco la compagnia Teatro Giovani con “Unarararananera”

Altri articoli in Cultura e spettacolo

mercoledì, 13 febbraio 2019, 14:38

Marco Paolini, sabato 16 febbraio alle 18, protagonista degli “Incontri con gli attori”: il ciclo di appuntamenti che vede gli attori protagonisti della stagione teatrale 2019 del Teatro del Giglio dialogare direttamente con il pubblico

mercoledì, 13 febbraio 2019, 11:45

Dal 22 al 24 febbraio il CMI College ovvero la squadra Nazionale di magia, terrà a Lucca un focus group, grazie all'organizzazione della delegazione lucchese del Club Magico Italia e alla collaborazione dell'amministrazione comunale

mercoledì, 13 febbraio 2019, 11:21

Dopo il grande successo della scorsa edizione, torna sabato 16 febbraio alle 16, presso la Casermetta del Baluardo San Pietro (di fronte il Villaggio del Fanciullo), l’appuntamento con “I quaderni della nostra storia”, il ciclo di conferenze sulla storia lucchese promosse dalla Compagnia Balestrieri Lucca

mercoledì, 13 febbraio 2019, 11:14

E' in programma venerdì 15 febbraio, alle 17.30, nella sala Rappresentanza di Palazzo Ducale, a Lucca, l'incontro sul tema del confine orientale italiano che chiude il calendario delle iniziative promosse da provincia e comune di Lucca, in collaborazione con l'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea, in occasione dei Giorni...

mercoledì, 13 febbraio 2019, 10:03

Dopo i successi sanremesi, dove si è esibito assieme a Patty Pravo, Briga torna allo Sky Stone & Songs, venerdì 15 a partire dalle 15 per incontrare i suoi fans e presentare il nuovo disco, appena uscito, dal titolo 'Il Rumore dei sogni - Collection'

martedì, 12 febbraio 2019, 21:25

Concerto in Si be-bolle - Assolo con trio per pianoforte e bolle di sapone al Teatro del Giglio il 13 e 14 febbraio alle ore 9.45 per la rassegna “Crescendo con il teatro”