Cultura e spettacolo



In San Micheletto una tavola rotonda sul Ddl Pillon

venerdì, 15 febbraio 2019, 08:58

Una tavola rotonda per discutere con la cittadinanza, nell’auditorium di San Micheletto, delle proposte e delle criticità del Disegno di legge Pillon. Questo l’evento, organizzato dalla Commissione Pari Opportunità del comune di Lucca, in programma per sabato 23 febbraio dalle 9 alle 13.

Il convegno, dal titolo “Ddl Pillon: dalla parte di chi?”, vedrà, dopo i saluti del sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, e dell’assessore con delega alle politiche formative, politiche di genere e alla continuità della memoria storica, Ilaria Vietina, un confronto sulle criticità del Disegno di legge sotto il profilo giuridico, clinico e sociale.

Ad aprire l’incontro un’introduzione del Disegno di legge da parte dell’avvocato Ludovica Giorgi seguita da una serie di interventi, aperti all’interazione con il pubblico, di Luciana Zambon, mediatrice famigliare, Beatrice Milianti, neuropsichiatra infantile, Carla Marcucci, avvocato esperto in diritto di famiglia, Stefano Cera, avvocato esperto in diritto di famiglia e membro del Consiglio Nazionale dei Padri Separati, Patrizia Fistesmaire, psicologa, Giampaolo Fabbrizzi, magistrato tutelare del tribunale di Lucca e Daniela Caselli dell’Associazione “La Luna” Centro Antiviolenza.

È in corso l’accreditamento dell’evento con l’Ordine degli Avvocati di Lucca, l’Ordine dei Medici di Lucca, l’Ordine degli Psicologi di Lucca e quello dei Mediatori.