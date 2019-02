Cultura e spettacolo



International bass Fest 2019, primo concerto con il celebre contrabbassista David Heyes

mercoledì, 27 febbraio 2019, 12:09

Contrabbasso protagonista domani sera, giovedì 28 febbraio, alle 21, all’Auditorium di piazza del Suffragio con grandi interpreti internazionali. Saranno ospiti del Boccherini international bass Fest 2019, che si svolge nell’ambito della stagione Open dell’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini”, il contrabbassista David Heyes e il soprano Sarah Poole. Con loro anche Gabriele Ragghianti (contrabbasso) e Fabrizio Datteri (pianoforte).

Heyes non ha bisogno di presentazioni. Con i suoi concerti ha contribuito a far conoscere a livello mondiale la musica di compositori come Tony Osborne, Teppo Hauta-aho e Simón García. È lui stesso divenuto negli anni un prolifico compositore, senza mai smettere di suonare e mettersi alla prova con repertori classici e jazz.

Nel primo concerto dell’International bass Fest, saranno eseguite sei sue composizioni: Lamentations per contrabbasso solo; Tintagel per contrabbasso solo; This We Know (dedicato a Bert Turetzky) per contrabbasso solo; Passchendaele – a Meditation per 2 contrabbassi e pianoforte; Hommage à Teppo Hauta-aho per soprano e contrabbasso e L’Alborada – Mallorcan Memories n. 2 per contrabbasso solo. In programma anche musiche di Bottesini (Une Bouche Aimée per soprano, contrabbasso e pianoforte), Massenet (Élégie per soprano, contrabbasso e pianoforte), Bos (A Little Song for Teppo per soprano e contrabbasso), Hauta-aho (A Tribute to František per contrabbasso solo) e Salles (Organum II per soprano e contrabbasso).

Accanto a Heyes, il soprano Sarah Poole, un altro contrabbassista di livello internazionale, il lucchese Gabriele Ragghianti, docente all’ISSM “L. Boccherini” e al Royal College of Music London, e Fabrizio Datteri, pianista e clavicembalista che ha al suo attivo una intensa attività concertistica come solista e in complessi di musica da camera, con illustri collaborazioni.

Il concerto è a ingresso gratuito. Per maggiori informazioni: www.boccherini.it.