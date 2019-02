Il sindaco Tambellini consegna una medaglia a Remigio Coli studioso di Luigi Boccherini e del Settecento lucchese

Altri articoli in Cultura e spettacolo

domenica, 17 febbraio 2019, 09:43

Serata finale all'insegna della passione per l'”Acoustic Blues Festival di Lucca”, che ha chiuso in bellezza tra conferme e positive speranze per il futuro

domenica, 17 febbraio 2019, 08:46

C’è un ballo che sta vivendo un revival senza precedenti. C’è un popolo di swing dancers sempre in fermento. Ormai è chiaro, la “febbre del Lindy" cresce di anno in anno e muove schiere di ballerini e appassionati di ogni età e paese come un contagio felice che non accenna...

sabato, 16 febbraio 2019, 19:00

Ottimo inizio per l'Acoustic Blues Festival, che venerdi 15, presso il "Foro Boario" di Lucca, ha aperto la serie di concerti con il duo formato dal vocalist e chitarrista Mauro Briganti e dal bassista della "Bandabardò" Marco Bachi

sabato, 16 febbraio 2019, 14:01

Anche l’IIS “Carrara-Nottolini-Busdraghi” aderisce al progetto, di cui è responsabile, per l’Istituto, la professoressa Emanuela Benvenuti, con quattro classi prime e tre docenti referenti, le professoresse Barbara Giannini, Michela Capobianco e Michela Stefani, le quali hanno già partecipato, insieme ai colleghi di altre scuole, alla giornata di formazione prevista

sabato, 16 febbraio 2019, 11:53

Ottimo inizio per l' “Acoustic Blues Festival”, che venerdì 15, presso il “Foro Boario” di Lucca, ha aperto la serie di concerti con il duo formato dal vocalist e chitarrista Mauro Briganti e dal bassista della “Bandabardò” Marco Bachi

sabato, 16 febbraio 2019, 11:35

Oltre 150 professionisti da tutta Italia e anche dall’estero hanno partecipato venerdì 15 e sabato 16 febbraio, nell’auditorium del complesso di San Micheletto a Lucca, al 9° congresso nazionale della Società Italiana di Medicina dei Viaggi e delle Migrazioni (Simvim), fondata proprio a Lucca nel 1997