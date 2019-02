Cultura e spettacolo



“La Donna dello Scrittore” e “Eyes Wide Shut” al Circolo del Cinema

mercoledì, 20 febbraio 2019, 10:45

L’offerta cinematografica di questa settimana del Circolo del Cinema di Lucca prevede i due consueti appuntamenti al Cinema Centrale e a San Micheletto.

Giovedì 21 febbraio alle ore 21.30 al Cinema Centrale verrà presentato il film La Donna dello Scrittore di Christian Petzold. Una scrittrice tedesca che mette molto della sua vita nelle pagine che scrive; un regista che prende quel romanzo, lo ambienta ai giorni nostri e lo usa con intelligenza. Questo è La donna dello scrittore, nel quale Christian Petzold, partendo dal romanzo di Anna Seghers, torna a parlare della possibilità di scrivere e riscrivere la realtà, di finzione e di sostituzione, di accidenti e di incidenti, di sopravvivenza e di morte. Il critico Fabio Ferzetti l’ha definito uno dei film più originali e interessanti dell’anno. Ingresso con biglietto ridotto a 5 euro.

Lunedì 25 febbraio alle ore 21.30 al Complesso di San Micheletto si terrà l’ultimo appuntamento con la retrospettiva dedicata a Nicole Kidman e Tom Cruise. Sarà presentato il capolavoro di Stanley Kubrick che i due attori hanno girato insieme Eyes Wide Shut. Un film erotico, che diventa gioco della seduzione, confessioni di tradimenti consumati o solo immaginati, nei dialoghi e monologhi sofferti e spezzati di una coppia intrigante, in una atmosfera che, nel suo realismo, diventa sempre più un thriller seducente e misterioso. Il film che ha contribuito forse a segnare la fine reale anche della storia d’amore di Nicole Kidman e di Tom Cruise. Ingresso gratuito con tessera speciale del Circolo del Cinema.

Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (5,00 euro) più il biglietto ridotto (5,00 euro) per ogni proiezione. È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo scontato di 25,00 euro per i giovedì al Centrale comprensiva del ciclo di San Micheletto.

Gli under 21 possono sottoscrivere la tessera annuale gratuitamente.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale oppure presso la Libreria Baroni in Piazza San Frediano, 26 a Lucca. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di registrarsi sul sito ufficiale www.circolocinemalucca.it.