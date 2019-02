Cultura e spettacolo



“La Donna Elettrica” e “Ti Porto Io” al Circolo del Cinema

mercoledì, 27 febbraio 2019, 09:19

L’offerta cinematografica di questa settimana del Circolo del Cinema di Lucca prevede i due consueti appuntamenti al Cinema Centrale e a San Micheletto.

Giovedì 28 febbraio alle ore 21.30 al Cinema Centrale verrà presentato il film La Donna Elettrica diBenedikt Erlingsson. Halla sembra una donna come le altre, ma dietro la routine di ogni giorno nasconde una vita segreta: armata di tutto punto compie spericolate azioni di sabotaggio contro le multinazionali che stanno devastando la sua terra, la splendida Islanda, terra del nord di ghiaccio e fuoco, di primitiva bellezza. Uno dei film più ribelli, divertenti, e politici di questo 2018, in cui soffia l’idealità utopica, l’adrenalina della rivolta, come tanto cinema degli anni settanta, in questa epoca di paure minimali, tra spread e punti decimali del deficit.

La proiezione del film sarà preceduta dal cortometraggio Peccato Capitale, cortometraggio girato a Lucca con gli attori della Scuola di Cinema Immagina per la regia di Giuseppe Ferlito su soggetto di Donatella Mascia, soggetto vincitore del premio Racconti per Corti 2018. Ingresso alle proiezioni con biglietto ridotto a 5 euro.

Lunedì 4 marzo alle ore 21.30 al Complesso di San Micheletto si terrà un appuntamento speciale con l’inedito in prima visione Ti Porto Io, un ritratto intimo e un viaggio epico che esplora il ero significato dell'amicizia e il potere della comunità. Tutto ha inzio quando Patrick accetta una proposta pazzesca: portare il suo migliore amico Justin, costretto a vivere su una sedia a rotelle, per tutti i famosi 800 chilometri del Cammino di Santiago. Il risultato? Un film documentario, unico nel suo genere, che illustra la loro impresa, il loro pellegrinaggio. Ti porto io non è soltanto la storia di un uomo "normalmente" abile che ne spinge un altro "diversamente" abile. E' anche la storia di due amici che hanno trascorso tutto il tempo del loro viaggio a "spingersi" a vicenda a essere persone migliori. Attraverso il loro coraggio e la loro dignità, Justin e Patrick ci ricordano che siamo più forti insieme che da soli. In fin dei conti, tutti abbiamo bisogno di una spinta. Ingresso gratuito con tessera speciale del Circolo del Cinema.

Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (5,00 euro) più il biglietto ridotto (5,00 euro) per ogni proiezione. È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo scontato di 25,00 euro per i giovedì al Centrale comprensiva del ciclo di San Micheletto. Gli under 21 possono sottoscrivere la tessera annuale gratuitamente.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale oppure presso la Libreria Baroni in Piazza San Frediano, 26 a Lucca. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di registrarsi sul sito ufficiale www.circolocinemalucca.it.