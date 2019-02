Cultura e spettacolo



La febbre dello swing fa ballare anche Lucca

domenica, 17 febbraio 2019, 08:46

C’è un ballo che sta vivendo un revival senza precedenti. C’è un popolo di swing dancers sempre in fermento. Ormai è chiaro, la “febbre del Lindy" cresce di anno in anno e muove schiere di ballerini e appassionati di ogni età e paese come un contagio felice che non accenna a diminuire. Esiste addirittura un calendario mondiale di eventi e festival in cui gli swingers di tutto il mondo si incontrano per imparare e ballare.



La Rivoluzione dello Swing vede una grande partecipazione tra i lucchesi dell’ASD Jazz Road, nata appena 2 anni fa. In pochissimo tempo gli iscritti hanno raggiunto quota 150 e, oltre alla sede di Lucca, i corsi sono attivi anche a Pisa, Viareggio e da quest’anno anche a Livorno.



Le ragioni di una passione così travolgente ce le racconta Fabrizio Gallo, giovane direttore artistico di Jazz Road, ideatore del festival e swing-dancer di fama internazionale: “La magia del Lindy Hop sta nelle sue origini. Il ballo è nato a New York nel 1929, alla vigilia della grande depressione americana. E non è un caso. Il Lindy Hop è pura gioia di vivere: l’allegria contagiosa della sua musica, la vitalità del suo ritmo sincopato e il piacere di stare insieme e ballare senza pensare ad altro resero questo ballo il miglior antidoto alla malinconia. E ancora oggi, come negli anni ’20 e ’30, in ogni parte del mondo, lo Swing trasmette le stesse straordinarie emozioni: una scorciatoia per la felicità.”

Per tutti gli amanti dello Swing, Jazz Road ha organizzato una strepitosa seconda edizione di Hop The Tower, un festival interamente dedicato ai balli della Swing Era al quale parteciperanno tantissimi ballerini da tutto il mondo, che potranno migliorare il loro stile grazie ad un team di insegnanti di livello internazionale e vivere la loro passione nei social dance delle serate. Se volete conoscere meglio anche voi questo ritmo irresistibile, Hop The Tower vi aspetta a Pisa, alla Stazione Leopolda dal 22 al 24 febbraio.



Per maggiori informazioni www.pisaswingfestival.it o www.jazzroad.it.