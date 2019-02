Cultura e spettacolo



La nazionale di magia a Lucca per allenamenti e uno show

mercoledì, 13 febbraio 2019, 11:45

Dal 22 al 24 febbraio il CMI College ovvero la squadra Nazionale di magia, terrà a Lucca un focus group, grazie all'organizzazione della delegazione lucchese del Club Magico Italia e alla collaborazione dell'amministrazione comunale.

La sera di venerdì 22 febbraio, alle ore 21.00, la Nazionale di magia terrà anche uno spettacolo al teatro "Nieri" di Ponte a Moriano. In tale occasione si esibiranno i vari candidati che si stanno preparando al campionato europeo che si svolgerà nel 2020 a Barcellona e al mondiale del 2021 in Canada. Per info e prenotazioni telefonare al nr.333/6665488 o 339/2676065

Lo scorso anno in Korea, la nostra nazionale ha portato a casa due terzi premi regalando grande soddisfazione a tutti i prestigiatori italiani. Molti sono i riconoscimenti che in tutti questi anni la nazionale italiana di magia ha guadagnato partecipando ai vari congressi. Quella del 22 febbraio sarà una grande occasione per il pubblico di Lucca per assistere dal vivo questi giovani talenti della magia italiana.

Il Club Magico Italiano è il club storico della magia che raccoglie molti appassionati dell'arte magica tra semplici amatori, dilettanti e professionisti conosciuti dal grande pubblico come Alexander, Tony Binarelli, Raul Cremona e Mr. Forest, personaggi televisivi che insieme ai soci promuovono la diffusione dell'arte magica in Italia e nel mondo. Fondato nel 1951, il club ha delegazioni regionali e cittadine che organizzano corsi e scuole per i nuovi adepti.