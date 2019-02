Le Contrade in mostra alla Bottega

Altri articoli in Cultura e spettacolo

domenica, 24 febbraio 2019, 09:58

I Love Italy, la mostra itinerante internazionale patrocinata dal comune di Lucca e in collaborazione con l’associazione Kouros di Lucca, fa tappa a Torino nella splendida location di Palazzo Saluzzo Paesana , dall’8 al 12 marzo

sabato, 23 febbraio 2019, 11:54

Al Caffè Letterario LuccaLibri è stato presentato il libro della veterinaria dottoressa Cinzia Ciarmatori: Un Coniglio per Amico. Il libro edito da Macro uscirà a marzo in Francia e in Italia è già nelle librerie

sabato, 23 febbraio 2019, 08:44

Realizzate le nuove calamite da frigo storiche di Lucca, dalla "Bellato & Rinaldi" di Rinaldo Bellato, in Via Giolitti, 21, a Rivoli (To), per Andrea Bucci Art Gallery di Via Sant'Andrea 24 a Lucca

venerdì, 22 febbraio 2019, 12:31

Tre prime parti dell'Orchestra del Teatro alla Scala per interpretare uno dei capolavori di Johann Sebastian Bach: le Variazioni Goldberg. Domenica 24 febbraio, alle 17, Laura Marzadori (violino), Elena Faccani (viola) e Massimo Polidori (violoncello) saranno ospiti della stagione cameristica dell'Associazione musicale lucchese

giovedì, 21 febbraio 2019, 14:01

Si terrà a Lucca, presso il Real Collegio, il Meeting Internazionale degli Itinerari Culturali – Meet Tourism Lucca - dal 28 febbraio al 2 marzo. L'evento è stato presentato oggi a Palazzo Strozzi Sacrati

giovedì, 21 febbraio 2019, 12:19

Sabato 23 febbraio, alle 16.30, nella Sala del Trono di palazzo Ducale, si presenta un nuovo libro, realizzato da Paolo Bertoncini Sabatini e da Paola Betti, che racconta le vicende personali e culturali di questo personaggio