Michele Placido e Anna Bonaiuto incontrano il pubblico

giovedì, 28 febbraio 2019, 13:06

Torna per il secondo anno consecutivo “Blu Tube – Chi porta l’acqua a casa”, il progetto rivolto alla diffusione del rispetto per l’ambiente realizzato da Geal Spa in collaborazione con il comune di Lucca e Lucca Crea, che ha ottenuto proprio in questi giorni l’importante riconoscimento del patrocinio del MIUR

giovedì, 28 febbraio 2019, 08:55

L'Associazione Nazionale Case della Memoria partecipa al Meet Tourism Lucca. La manifestazione internazionale (in calendario da oggi, 28 febbraio, fino al 2 marzo) è dedicata alla scoperta, alla valorizzazione dei percorsi culturali e delle destinazioni di eccellenza europee per un turismo qualificato, culturale, ambientale, sportivo, accessibile e responsabile

mercoledì, 27 febbraio 2019, 22:15

Dopo l'anteprima mondiale nel 2011 alla Biennale di Venezia, il museo della follia ha iniziato ad approdare in tutta Italia: Matera, Mantova, Catania, Salò, Napoli e Lucca

mercoledì, 27 febbraio 2019, 16:47

Si chiama “…Attorno all’8 marzo” il programma di appuntamenti organizzato dal comune di Lucca, assessorato alle politiche di genere, con la collaborazione di tanti enti e associazioni del territorio per la Giornata internazionale della donna e rivolto all’approfondimento di molte aree tematiche

mercoledì, 27 febbraio 2019, 12:09

Contrabbasso protagonista domani sera, giovedì 28 febbraio, alle 21, all’Auditorium di piazza del Suffragio con grandi interpreti internazionali. Saranno ospiti del Boccherini international bass Fest 2019, che si svolge nell’ambito della stagione Open dell’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini”, il contrabbassista David Heyes e il soprano Sarah Poole

mercoledì, 27 febbraio 2019, 12:00

Il regista tedesco di film cult come "Il grande silenzio" riceverà il Premio alla Carriera, presenterà la prima italiana del suo ultimo film e sarà uno dei membri della giuria del concorso internazionale