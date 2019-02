Cultura e spettacolo



La Pianista, di Simonetta Giurlani Pardini: un libro che regala emozioni e apre la mente e il cuore

martedì, 26 febbraio 2019, 17:56

di Daniela Nardi

Simonetta Giurlani Pardini, già conosciuta a Lucca tra l’altro come studiosa del periodo napoleonico e come esperta e creatrice di profumi con cui racconta la storia di luoghi e persone, ha di recente pubblicato il suo primo libro, “La Pianista” edito da l’Erudita.

La Pianista è un bellissimo e delicato romanzo che ruota attorno alla figura di Sara Sismondi, una riservata ed illustre pianista vissuta nei primi del novecento con cui entra magicamente in contatto Giulia, un’agente immobiliare dei nostri giorni che vive a Londra. Da questo strano incontro si sviluppano, attraverso lettere, viaggi e diari, le vicende delle due protagoniste, ambientate in epoche diverse in parte a Londra e a Parigi, ma anche ad Ascona ed in Argentina, sempre in presenza delle persone del “Mondo Accanto”. Riusciranno Sara e Giulia ad incrociare in qualche modo le loro vite? Per saperlo non resta che leggere il libro.

Con tocco delicato ed una scrittura fluida l’autrice dipinge finemente non soltanto le due donne, ma anche tutti gli altri personaggi che costituiscono i loro affetti, le loro famiglie, le loro amicizie, facendo quasi trasparire visivamente dalle pagine del libro un’articolata e complessa varietà di caratteri e di sfumature. Anche i luoghi, gli ambienti, le case, gli oggetti, finanche agli abiti sono descritti in modo così dettagliato ed attento da trasportare il lettore dentro al libro, come se stesse osservando da una finestra le scene ed i personaggi muoversi ed interagire tra loro, portandolo quasi ad avere la suggestione olfattiva di poter sentire anche i profumi - che non potevano certo mancare nel primo libro dell’esperta lucchese di aromi - uscire dalle pagine per spandersi nell’aria.

Infine le emozioni, i viaggi del cuore e dell’anima sono il vero tema forte di tutto il racconto, da leggere con una matita a portata di mano per sottolineare le profonde, toccanti frasi che l’autrice regala al lettore, insieme alle innumerevoli ed altrettanto intense citazioni riportate all’inizio di ogni capitolo.

Simonetta Giurlani Pardini offre inoltre ai lettori, oltre ad una piacevolissima ed emozionante lettura, l’ulteriore possibilità di scoprire i luoghi e gli eventi citati nel libro, che sono in gran parte realmente esistenti, ed anche la stessa musica che accompagna i personaggi nelle vicende narrate, di cui mette in modo simpatico a disposizione la colonna sonora. Chi vorrà potrà quindi veramente ascoltare e stupirsi di fronte alla meraviglia del Concerto n. 3 per pianoforte e orchestra di S. Rachmaninov, o potrà decidere di visitare il bellissimo borgo di Ascona, o approfondire i temi della teosofia magari recandosi al Monte Verità, anch’esso citato nel libro.

Nell’attesa di una prossima presentazione del libro a Lucca, “La Pianista” può essere acquistato su Amazon, su Unilibro e su IBS.