Presentazione del libro di Teresa Ciabatti a Lucca

Altri articoli in Cultura e spettacolo

venerdì, 15 febbraio 2019, 11:26

“Nella vita tutto è possibile”. Parola di Damiano Carrara - chef di successo negli USA, concorrente di svariati talent show e, dal 2017, giudice del programma tv Bake Off Italia -, che la prossima domenica alle 17.30 sarà ospite a Scuola MADE per presentare il suo ultimo libro – “Nella...

venerdì, 15 febbraio 2019, 11:15

La violoncellista Miriam Prandi, il direttore d'orchestra Beatrice Venezi e un centinaio di giovani e giovanissimi musicisti delle orchestre di alcune scuole di Lucca, Pisa e Firenze saranno i protagonisti di due giornate dedicate a Luigi Boccherini, in programma sabato 16 e domenica 17 febbraio all'auditorium del Suffragio

venerdì, 15 febbraio 2019, 08:58

Una tavola rotonda per discutere con la cittadinanza, nell’auditorium di San Micheletto, delle proposte e delle criticità del Disegno di legge Pillon. Questo l’evento, organizzato dalla Commissione Pari Opportunità del comune di Lucca, in programma per sabato 23 febbraio dalle 9 alle 13

giovedì, 14 febbraio 2019, 17:25

I vizi e le trasgressioni degli dèi dell’Olimpo sono i veri protagonisti dello spettacolo Dialoghi degli dèi, in scena mercoledì 20 febbraio (alle ore 21) al Teatro San Girolamo

giovedì, 14 febbraio 2019, 13:01

Aveva promesso di tornare a Lucca per parlare di scienza e ricerca, e manterrà la parola data: la scienziata e senatrice a vita Elena Cattaneo sarà di nuovo nella nostra città, sabato 23 marzo, alle ore 16 al cinema Moderno, con la conferenza "La forza della ricerca: dal gene antico...

giovedì, 14 febbraio 2019, 12:49

Apertura straordinaria sabato 16 febbraio, in occasione del Mercato dell'antiquariato di Lucca, del percorso olfattivo "Il Naso e la Storia", l'esposizione sensoriale dedicata a Elisa Bonaparte Baciocchi e Maria Luisa di Borbone ideata da Simonetta Giurlani Pardini e aperta a ingresso libero nelle stanze del Teatro di Elisa