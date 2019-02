Presentazione del libro "Viaggio alla scoperta della plasticità del cervello" all'auditorium del Palazzo delle Esposizioni

Altri articoli in Cultura e spettacolo

giovedì, 7 febbraio 2019, 15:15

14 eventi tra musica, cinema, televisione, sport, collezionismo, musei, design, fotografia e comunicazione: questo il programma della quarta edizione di “Dillo in Sintesi”, il festival delle brevità intelligenti, che si terrà nella chiesa di San Cristoforo in via Fillungo dal 7 al 10 marzo

giovedì, 7 febbraio 2019, 13:07

Il responsabile della Chirurgia Oncologica e Ricostruttiva del Seno Aroldo Marconi ed il direttore della Radioterapia Oncologica Marcello Mignogna saranno i relatori di un incontro organizzato a Lucca dall'Associazione "SilvanaSciortino" per la lotta alle malattie neoplastiche

giovedì, 7 febbraio 2019, 12:06

Appuntamento sabato 9 febbraio, alle 21, all’auditorium dell’istituto, per un concerto che vedrà protagonista, accanto ai musicisti diretti dal Maestro GianPaolo Mazzoli, il clarinettista Remo Pieri, apprezzato musicista, lucchese di nascita ma perfezionatosi professionalmente a Parigi

giovedì, 7 febbraio 2019, 11:10

Sabato 9 febbraio una troupe di Rai Parlamento realizzerà un ampio servizio dedicato alla diciottesima edizione del premio letterario Racconti nella Rete, organizzato da LuccAutori. Nell'occasione verranno mostrati i luoghi della cultura della città di Lucca e si parlerà di alcuni personaggi che hanno contribuito alla conoscenza della città nel...

giovedì, 7 febbraio 2019, 09:38

Il ciclo di incontri coordinato dalla dottoressa Veronica Celli, psicologa dello sviluppo e dell' educazione, é stato ideato per rafforzare il rapporto scuola-famiglia,rapporto fondamentale per la crescita armonica dei bambini nella fascia di età che parte dalla tenera infanzia fino all' adolescenza

mercoledì, 6 febbraio 2019, 11:01

Presentazione il 7 febbraio alla Casa del Boia. Non solo la storia delle Mura di Lucca ma soprattutto una grande avventura di tutela e protezione del patrimonio