Realizzate le calamite storiche di Lucca

sabato, 23 febbraio 2019, 08:44

Realizzate le nuove calamite da frigo storiche di Lucca, dalla "Bellato & Rinaldi" di Rinaldo Bellato, in Via Giolitti, 21, a Rivoli (To), per Andrea Bucci Art Gallery di Via Sant'Andrea 24 a Lucca.

"Dopo essermi appassionato al collezionismo di cartoline postali della mia città, Rivoli Torinese, ed aver realizzato due anni e mezzo fa il libro, "Bella Rivoli le cartoline raccontano 1900 1980", nacque l'idea delle calamite - spiega Rinaldo Bellato -. Ebbero subito successo ed ho oltre 80 città già rappresentate del Piemonte e della Lombardia, utilizzando le antiche cartoline postali , e modificate secondo l'estro del momento, e le richieste del cliente".

"Per la Toscana - sottolinea -, le calamite di Lucca, dopo quelle dell'Isola d'Elba, sono state realizzate per Andrea Bucci Art Gallery di Via Sant'Andrea 24 a Lucca, che ha tutta la serie, che propone anche le calamite realizzate con le sue fotografie, in bianco e nero. Un unione diremmo tra due creativi che, in modo diverso, propongono calamite di qualità, in un momento dove la calamita come ricordo di una città spesso è brutta e di materiale scadente, e poco rappresentativo della città visitata e in generale del bel paese.



BUCCIGALLERY@GMAIL.COM