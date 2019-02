Cultura e spettacolo



"Robe minime", Luca Benicchi canta Iannacci a "Musica al Caffè"

giovedì, 14 febbraio 2019, 11:03

Sarà tutto dedicato a Enzo Jannacci il secondo appuntamento con "Musica al Caffè", il ciclo di concerti al Caffè delle mura, in programma venerdì 15 febbraio alle 21:45. Dopo il successo della prima serata di jazz, stavolta tocca alla musica del cantautore milanese, riletta e interpretata da Luca Benicchi (piano e voce), che assieme a Andrea Pacini (percussioni) e Margherita Giorgi (voce) proporrà alcuni dei pezzi più famosi di Jannacci e qualche brano inedito da lui ispirato.

Luca Benicchi, cantautore e affermato professionista lucchese, ha recentemente riscoperto l'amore per la musica e negli ultimi anni ha inciso due interessanti cd. Da sempre indica Jannacci tra i suoi "modelli", assieme a Paolo Conte, Giorgio Gaber e altri cantautori italiani, e venerdì condividerà con il pubblico alcune delle canzoni più celebri del medico cantautore milanese, tra cui Vengo anch'io, L'Armando,Vincenzinae la fabbrica, ma anche qualche perla meno conosciuta come Passaggio a livello, Quella cosa in Lombardia. Ci saranno parallelismi con Brassens, Je me suis fait tout petito con grandi standard jazz come He's funny that way: non tutti infatti sanno che Jannacci è stato un grande amante del jazz e ha suonato con Stan Getz, Gerry Mulligan, Chet Baker, Franco Cerri, Bud Powell.

"Musica al caffè" è un ciclo di venti serate di musica dal vivo che nascono dalla collaborazione tra Circolo Lucca Jazz e associazione Animando e dall'iniziativa privata della famiglia Barsotti che gestisce l'Antico Caffè delle Mura. L'iniziativa è nata per offrire alla città un'occasione per scoprire e valorizzare la musica di qualità, a livello locale e regionale. Il tutto in una sede di grande fascino che ben si presta ad accogliere questo tipo di eventi, come ha dimostrato nei mesi scorsi, quando gli appuntamenti erano quindicinali e dedicati solo al jazz. Il calendario dei concerti va da febbraio a giugno e spazia dal jazz al cantautorato, con incursioni nella musica popolare, italiana e internazionale.

L'ingresso al concerto prevede una consumazione obbligatoria. È possibile cenare al Caffè delle mura prima del concerto prenotandosi al 334 3412486.