Cultura e spettacolo



Settimana dei Musei: ingresso gratuito nei musei di Lucca

giovedì, 28 febbraio 2019, 14:57

Novità dell'offerta museale voluta dal ministero per i beni e le attività culturali con l’istituzione della '#SettimanaDeiMusei', ovvero giornate ad ingresso gratuito in programma in tutti i musei statali del nostro Paese. Quest'anno la settimana cadrà a marzo e in particolare per i Musei nazionali di Lucca prevede l’ingresso gratuito da martedì 5 a sabato 9 marzo, rispettando gli orari attualmente in vigore.

Il Ministero ha inoltre previsto ulteriori 8 giornate ticket free, scelte in relazione alle specificità territoriali di ciascun sito. Per Palazzo Mansi e Villa Guinigi le giornate gratuite seguiranno il seguente calendario per l’anno 2019: 20 e 27 aprile; 7, 14, 21 e 28 settembre; 4 ottobre e 7 dicembre.

L’altra novità riguarda i giovani, dai 18 ai 25 anni, che vorranno visitare i musei per i quali è stato introdotto un biglietto da 2 euro, con l’obiettivo di agevolare l’ingresso nei luoghi della Cultura.

Museo Nazionale di Palazzo Mansi

Via Galli Tassi 43, 55100 Lucca, 0583.55570

Orario di apertura dal martedì al sabato (l'ingresso è consentito solo agli orari indicati):

Mattina - due ingressi in orario antimeridiano programmati alle ore 9.30 e alle ore 11.30;

Pomeriggio - due ingressi in orario pomeridiano programmati alle ore 14.30 e alle ore 16.30;

(durata delle visite un’ora circa)

Chiuso il lunedì, domenica e festivi.

Museo Nazionale di Villa Guinigi

Via della Quarquonia, 55100 Lucca, 0583.496033

Orario di apertura dal martedì al sabato (l'ingresso è consentito solo agli orari indicati):

Mattina - due visite accompagnate alle ore 9.30 e alle ore 11.30;

Pomeriggio - due visite accompagnate alle 15.30 e alle 17.30;

(durata delle visite un’ora circa)

Chiuso il lunedì, domenica e festivi.

www.polomusealetoscana.beniculturali.it

www.luccamuseinazionali.it