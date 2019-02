Cultura e spettacolo



Spostato ad aprile il tour di Josiah and the Bonnevilles

venerdì, 1 febbraio 2019, 15:36

Per sopravvenuti impegni promozionali, legati all’uscita del nuovo progetto discografico, il tour italiano del cantautore folk-pop americano Josiah and the Bonnevilles e’ stato spostato ad aprile.

Queste le nuove date

1° APRILE – BOLOGNA – LOCOMOTIV

2 APRILE – ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

3 APRILE – MILANO - SANTERIA

4 APRILE – TREVISO - NEWAGE CLUB

7 APRILE – LUCCA – TEATRO DEL GIGLIO



I biglietti precedentemente acquistati resteranno validi per la nuova data nella stessa città.

Chi non potesse partecipare alla nuova data potrà chiedere il rimborso ENTRO E NON OLTRE IL 15 MARZO 2019.

Se l’acquisto è stato effettuato in un Punto Vendita è possibile chiedere il rimborso del biglietto presso lo stesso Punto Vendita consegnando i biglietti in originale.



Se l’acquisto è stato effettuato on line o tramite call center TicketOne, il customer service invierà una e mail ai clienti contenente i dettagli.

Per maggiori info: https://www.ticketone.it/biglietti.html?affiliate=ITT&doc=info/terms





