Storia e restauro delle Mura in un nuovo volume

mercoledì, 6 febbraio 2019, 10:51

L’offerta cinematografica di questa settimana del Circolo del Cinema di Lucca prevede i due consueti appuntamenti al Cinema Centrale e a San Micheletto

martedì, 5 febbraio 2019, 14:46

Il jazz, lo swing e la musica dei grandi cantautori italiani sono alcuni degli ingredienti del ciclo di concerti che a partire dall'8 febbraio animerà i venerdì sera all'Antico Caffè delle Mura

martedì, 5 febbraio 2019, 10:17

Una cartella virtuale dove conservare e reperire velocemente tutta la documentazione sulla sicurezza in cantiere, accessibile anche alle aziende sub appaltanti e ai committenti per seguire la gestione del lavoro: è il progetto “Cantiere Digitale”,

martedì, 5 febbraio 2019, 08:38

"Con Al lupo! Al lupo! Spettacolo teatrale per tre attori e un clandestino" di Coquelicot Teatro prende il via sabato 9 febbraio (alle ore 16) “In famiglia a teatro”, la proposta di spettacoli che il Teatro del Giglio dedica ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie, e che tanto...

lunedì, 4 febbraio 2019, 15:10

Il Souvenir Napoléonien di Parigi, la più importante Associazione storico-culturale di studi napoleonici d’Europa, sceglie Lucca come sede italiana del suo convegno internazionale

sabato, 2 febbraio 2019, 12:15

Lucca Classica Music Festival si avvicina e l'organizzazione svela i primi ospiti dell'edizione 2019, in programma dal 2 al 5 maggio. Si inizia con pezzo da novanta della musica classica mondiale, il violinista e direttore d'orchestra Salvatore Accardo, che sarà a Lucca sabato 4 maggio alle 21 al Teatro del...