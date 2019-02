Cultura e spettacolo



Successo per la conferenza “Alla ricerca della Lucca perduta - risultati dell'ultimo anno di scavi nel centro storico”

lunedì, 18 febbraio 2019, 17:49

Grande successo per la conferenza di sabato “Alla ricerca della Lucca perduta - risultati dell'ultimo anno di scavi nel centro storico”, promossa dalla Compagnia Balestrieri Lucca e tenutasi nella loro sede, nella casermetta del Baluardo San Pietro alla presenza del sindaco Alessandro Tambellini e dell’assessore alla cultura Stefano Ragghianti.

Ad esporre e guidarci in questo incredibile viaggio, è stata la dottoressa Elisabetta Abela, archeologa di grande esperienza, collaboratrice della soprintendenza per i beni archeologici della Toscana e professionista abilitata dal ministero dei beni e delle attività culturali per i servizi di progettazione e conduzione di indagini di archeologia preventiva, che ha saputo esporre in maniera eccellente tutte le sue recenti scoperte cittadine, partendo dal tracciato delle mura romane nella parte occidentale della città, passando poi per il ritrovamento di numerose tombe e sepolture fino ad arrivare al possibile ritrovamento dei corpi delle mogli di Paolo Guinigi: Ilaria del Carretto, Jacopa Trinci e Maria Caterina degli Antelminelli. Ad Elisabetta Abela vanno i più sinceri ringraziamenti da parte della Compagnia Balestrieri. Ma nel frattempo, ci si prepara già per il prossimo incontro, che si svolgerà

Sabato 16 marzo alle ore 16 sempre presso la sede della Compagnia Balestrieri (casermetta del Baluardo San Pietro) dal titolo: “Locande, osterie e botteghe nelle strade di Lucca, dal 1600”, condotta dal geom. Gabriele Mandoli, che da parecchi anni si dedica alla ricerca storica su Lucca e la sua Provincia.