Testimonianze e ricordi di profughi istriani per ricordare l'esodo e le foibe

Altri articoli in Cultura e spettacolo

lunedì, 18 febbraio 2019, 12:14

Un'associazione orgogliosamente del comune di Lucca che negli anni si è saputa sempre rinnovare nell'entusiasmo e negli stimoli che la contraddistinguono. Una grande famiglia fatta di persone che condividono la musica come passione e come veicolo di entusiasmo

lunedì, 18 febbraio 2019, 11:45

Tornano a grande richiesta le visite guidate all'interno dell'ex Ospedale Psichiatrico di Maggiano. La Fondazione Tobino ha quindi deciso di inserire una data straordinaria, domenica 24 febbraio, per permettere a tutti di poter visitare l'intera struttura di Maggiano

lunedì, 18 febbraio 2019, 11:43

Un coniglio per amico. Venerdì 22 febbraio la presentazione del libro con informazioni e consigli utili. Alle 18 al Caffè Letterario LuccaLibri con l'autrice, Cinzia Ciarmatori e la giornalista Anna Benedetto

lunedì, 18 febbraio 2019, 10:54

Il 15 febbraio infatti è stato raggiunto un comune accordo per la pronta riapertura del Museo della Memoria presso le storiche sale di via S. Andrea 43

lunedì, 18 febbraio 2019, 10:07

Quando la scuola è una sfida possibile per tutti: l'attore e scrittore Francesco Riva a Lucca il pomeriggio di lunedì 18 marzo al CRED per parlare della sua storia (di successo) di dislessico nell'incontro "Il pesce che scese dall'albero: conoscere i propri limiti e trovare un modo per superarli"

domenica, 17 febbraio 2019, 17:37

La cerimonia nel corso del concerto dell'Associazione Musicale Lucchese "Buon compleanno Boccherini" diretto da Beatrice Venezi all'Auditorium del Suffragio