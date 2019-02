Cultura e spettacolo



Tutto quel che c'è da sapere per avere... un coniglio per amico

sabato, 23 febbraio 2019, 11:54

di annalisa ercolini

Al Caffè Letterario LuccaLibri è stato presentato il libro della veterinaria dottoressa Cinzia Ciarmatori: Un Coniglio per Amico. Il libro edito da Macro uscirà a marzo in Francia e in Italia è già nelle librerie; racconta come sempre più frequentemente il coniglio in questi ultimi anni, viene scelto come animale da compagnia. “E’ il terzo animale più amato. Le specifiche e peculiari caratteristiche etologiche – spiega Ciarmatori – e comportamentali gli consentono di creare legami profondi e relazioni importanti con la nostra specie.” Secondo la dottoressa, però vi sono delle regole ben precise da seguire: “Accoglierlo con rispetto, adottarlo consapevolmente, conoscendo e riconoscendo le sue esigenze in fatto di alimentazione, benessere fisico ed emozionale.”

Cinzia Ciarmatori, con oltre 15 anni di esperienza nella cura e non solo di cani e gatti ma soprattutto di piccoli mammiferi: conigli, cavie, cincillà, criceti, ricci furetti, topi. Rettili, Anfibi e uccelli. E’ un medico veterinario che segue corsi, congressi, seminari nazionali e internazionali sulla Medicina e Chirurgia delle specie esotiche e selvatiche. Si occupa di medicina integrata, in particolare di Omeopatia, Omotossicologia e Fiori di Bach. E’ docente e relatrice a congressi e seminari, autrice di articoli per blog e riviste di carattere scientifico e divulgativo.

Dottoressa Ciarmatori, come si gestisce uno degli animali da compagnia più diffusi?

Nonostante sia così comune, è un animale di cui si sa poco pertanto la corretta gestione non è tanto propagata. Mi occupo di quelli che vengono definiti animali non convenzionali e soprattutto piccoli mammiferi come criceti, scoiattoli e conigli. Negli anni ho percepito che questi simpatici animali non sono ben conosciuti. Adottare un animale è sempre un atto di responsabilità. Chiediamoci sempre se quello che stiamo mettendo a disposizione è compatibile con noi, la nostra casa e le nostre abitudini. Chiediamoci se gli stiamo permettendo di vivere una condizione di benessere, di salute, di pienezza emozionale.

Dove svolge il suo lavoro?

In parte nelle Marche e in parte a Viareggio.

Come si classifica il coniglio rispetto a un roditore?

Il coniglio è un lagomorfo, molti pensano che sia un roditore. Le differenze fra un roditore e un coniglio sono proprio legate all’alimentazione. La maggior parte dei roditori sono granivori, il coniglio è strettamente erbivoro. Non ci affidiamo alle condizioni accattivanti dei mangimi, l’alimentazione adeguata consiste in fieno, erba, verdura e poche carote.

Dottoressa, quale taglia può raggiungere un coniglio da compagnia?

Vi possono essere di piccola taglia mentre alcuni hanno un peso anche di nove chilogrammi.

Tre cose importanti prima di prendere un coniglio come animale da compagnia.

Alimentazione corretta è il fondamento per una buona crescita. Non farli vivere in gabbia ma in casa, sono animali sociali che hanno necessità di relazionarsi. Se un coniglio deve rimanere solo tutto il giorno non è l’animale che fa per noi o meglio, noi non siamo le persone giuste per accudirlo. Il terzo, il veterinario adeguato. Molti pensano che studiando medicina veterinaria si possa acquisire la formazione sul coniglio, in realtà non è esattamente così, non è scontato!

Un esempio: abbiamo un coniglio di nove chili che gironzola per casa e magari mordicchia qualche filo o cavo, come ci comportiamo?

Ho dedicato nel libro una parte: Come si crea un ambiente per l’animale, nella quale non si metta nei guai ma non crei pasticci per chi lo ha adottato. Per cui ci sono delle cose come i fili elettrici a cui sono molto attratti. E’ necessaria una stanza in cui i fili devono essere protetti. Inoltre, il vizio di rosicchiare è legato a un’alimentazione scorretta.

Ci può raccontare un paio di storie brevi e piacevoli su questo Bugs Bunny rosicchiatore?

Chi vive con un coniglio né è innamorato e capita di tutto. Un giorno una signora è venuta tutta contenta e mi ha detto: il coniglio ha rosicchiato il pianoforte di mia figlia però lei era felice e quindi si perdona sempre tutto. E poi, una cosa a cui non bado quasi più perché ne ho visti molti ma gli uomini si affezionano moltissimo al coniglio, più delle donne. Un signore mi ha confessato che tutte le mattine si fa la barba con il coniglio che sta sui piedi, è divenuta un abitudine affettuosa tanto che senza l’animale non riesce più a radersi.

Qual è la vita media di un coniglio e le cause di morte?

La vita media con una gestione e un’alimentazione corretta 12, 13 con dei casi anche di 15 anni. Consideri che qualche anno fa a questa domanda avrei risposto 4 o 5 anni. Questo perché c’erano dei problemi legati alla non corretta alimentazione. Le malattie principali sono connesse all’apparato digerente, siccome sono animali erbivori hanno un apparato digerente molto particolare. Per loro l’alimentazione scorretta è fonte di gravissimi problemi anche letali. E poi i denti che sono a crescita continua, in un anno crescono anche 15 centimetri e pertanto l’alimentazione giusta serve anche a tenere i denti nella dimensione corretta.

Nella pagina Facebook della dottoressa Ciarmatori oppure su Instagram le foto postate con i suoi animali speciali rappresentano il sunto del suo lavoro: passione e curiosità. Cinzia si descrive in questo modo: “Se non fossi stata curiosa, caparbia, appassionata per la lettura e per lo studio, se non avessi avuto il piacere di ascoltare ed imparare, se non fossi rimasta fedele alla visione di quella bambina non sarei stata qui, ora, a cercare di raccontare in poche righe chi sono e che medico veterinario ho scelto di essere, perché non smetto mai di studiare, di apprendere, di crescere, di integrare, di esplorare nuove vie, perché non mi accontento, perché ho scelto di dedicare tempo ed energie alla cura di ciascun animale non umano, senza distinzione di specie.”