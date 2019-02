Un viaggio alla scoperta del cervello, alla Fondazione Bml una giornata in memoria di Luciano Domenici

Altri articoli in Cultura e spettacolo

venerdì, 8 febbraio 2019, 17:50

Un grande successo quello avuto da “All’opera ragazzi!”, evento tenutosi stamattina nell’aula magna dell’ISI Barga, dove si è assistito a quasi due ore di grande musica classica in un clima carnevalesco e scherzoso che ha accompagnato i ragazzi alla scoperta di un genere spesso ignorato dalle nuove generazioni

venerdì, 8 febbraio 2019, 15:01

Il Puccini e la sua Lucca Festival compie 16 anni di vita e si regala un compleanno inevitabilmente all'insegna della grande musica. E' infatti in programma per il 6 marzo alle 21 la serata "Buon compleanno, Puccini e la sua Lucca Festival": per l'occasione, all'Oratorio di San Giuseppe la Osmann...

venerdì, 8 febbraio 2019, 14:55

Vincenzo Lunardi, l'indomito aeronauta lucchese che nel settecento, notissimo alle regnanti Corti europee, in particolar modo a quelle anglofone, spagnole e portoghesi, continua a far parlare di sé nonostante Lucca, sua città natale, abbia nel tempo mostrato di dimenticarlo o di celebrarlo sporadicamente

venerdì, 8 febbraio 2019, 14:54

L'associazione Liberation Route Italia, i cui fondatori sono comune di Lucca, comune di Borgo a Mozzano, Comune di Capannori, Parco Nazionale della Pace di Sant'Anna di Stazzema e Turislucca, è stata accolta calorosamente come nuovo membro nel corso del terzo forum annuale organizzato a Bruxelles il 6 e 7 febbraio...

venerdì, 8 febbraio 2019, 12:21

Una laurea magistrale, un ottimo curriculum di studi, buona padronanza dell'inglese, intraprendenza, curiosità e spirito critico. Sono questi i requisiti per concorrere alla Scuola IMT Alti Studi Lucca dove nei giorni scorsi si è aperto il bando per l'ammissione al nuovo ciclo di dottorato di ricerca

venerdì, 8 febbraio 2019, 12:18

Bakshi si trovava in vacanza in Toscana con la famiglia, facendo base a Lucca per visitare i luoghi più belli della regione, quando aveva accusato alcuni malori, che lo avevano spinto a recarsi all’ospedale San Luca di Lucca per un controllo