Cultura e spettacolo



Visita guidata straordinaria nel complesso dell'ex Ospedale Psichiatrico di Maggiano

lunedì, 18 febbraio 2019, 11:45

Tornano a grande richiesta le visite guidate all'interno dell'ex Ospedale Psichiatrico di Maggiano. La Fondazione Tobino ha quindi deciso di inserire una data straordinaria, domenica 24 febbraio, per permettere a tutti di poter visitare l'intera struttura di Maggiano. La partenza dei gruppi accompagnati da guide è prevista alle ore: 9.00 - 10.00 - 11.00 - 12.00 - 14.00 – 15.00. La durata complessiva della visita è di tre ore circa.



La prenotazione è obbligatoria e va fatta telefonando allo 0583 327243 dal lunedì al venerdì (ore 9 - 13). La visita guidata prevede un percorso esterno del complesso dell'ex Ospedale Psichiatrico ed un percorso all'interno nelle zone agibili dell'ex manicomio (giardino della direzione, chiostro del pozzo, chiostri della divisione femminile e maschile, chiesa, camerata, cucine, sala pittura e sala radiologica) dove un'esperta guida ripercorre le fasi del complesso dalle origini al suo sviluppo a cavallo tra XVIII e XX secolo.



La visita prosegue poi all'interno della Casa Medici, sede della Fondazione, dove è allestito un percorso museale che ospita parte della strumentazione medico scientifica utilizzata durante gli anni di funzionamento dell'ex Ospedale Psichiatrico che ripercorre la storia della psichiatria dall'800 fino ai giorni nostri. Infine i visitatori accederanno alle suggestive Stanzette del medico-scrittore Mario Tobino che ha vissuto all'interno della struttura per oltre 40 anni.