Vizi e trasgressioni delle divinità dell’Olimpo nello spettacolo 'Dialoghi degli dèi' in scena al Teatro San Girolamo

giovedì, 14 febbraio 2019, 17:25

I vizi e le trasgressioni degli dèi dell’Olimpo sono i veri protagonisti dello spettacolo Dialoghi degli dèi, in scena mercoledì 20 febbraio (alle ore 21) al Teatro San Girolamo. Frutto dell’incontro tra il regista Massimiliano Civica e I Sacchi di Sabbia, compagnia toscana che ha fatto della graffiante e divertita ironia la propria cifra stilistica, questo godibilissimo spettacolo – in scena con Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri, Enzo Illiano e Giulia Solano - narra della discesa degli dèi greci in una classe di ginnasio, dove diventano oggetto delle spietate interrogazioni con cui un’austera insegnante tormenta i suoi allievi. Seduti ai banchi di scuola e con i calzoni corti, i due maturi studenti, interrogati su tresche e malefatte degli immortali, sperimentano sulla propria pelle le ingiustizie della scuola, preludio alle future ingiustizie della vita.

«Sul palco – scrive Gherardo Vitali Rosati per il Corriere della Sera - divinità greche e scolaretti dei nostri giorni, in un esilarante mix di riflessione e divertimento. Gli ingredienti sono la nota ironia dei Sacchi di Sabbia – il gruppo pisano premiato con l’Ubu nel 2008 – e la loro ricerca di nuovi linguaggi, che qui trova nel regista Massimiliano Civica un compagno di viaggio d’eccezione.»

La fortuna di Luciano – scrittore e retore greco di origine siriane, nato a Samosata nel II secolo d.C. – è legata soprattutto alla serie dei cosiddetti Dialoghi degli dèi: un divertissement squisitamente letterario, in cui l’autore, attingendo dal patrimonio del mito, offre una rappresentazione originale, ironica, sorprendentemente quotidiana della cosmogonia classica. Gli scontri “familiari” tra Zeus e Era, le continue lagnanze per le malefatte di Eros, i pettegolezzi tra Dioniso, Ermes ed Apollo resistono alla sfida del tempo, continuando a farci sorridere, ergendosi anzi a topos di molti meccanismi che animeranno poi la commedia moderna. È sorprendente come, a distanza di secoli, questi Dialoghi continuino a ‘intrattenere’ l’ascoltatore: queste deliziose miniature, cesellate in un fraseggio agile ed arguto, continuano ad essere ‘discorsi per far passare il tempo’. Insieme per la prima volta I Sacchi di Sabbia e Massimiliano Civica – con il sostegno della Compagnia Lombardi-Tiezzi – si interrogano nello spettacolo proprio sul senso profondo della parola “intrattenimento”, alla divertita ricerca di forme desuete per “passare il tempo”.

Posto unico: intero 7 euro; ridotto studenti 5 euro. Per informazioni, prenotazioni e acquisti rivolgersi alla Biglietteria del Teatro del Giglio (tel. 0583.465320, email biglietteria@teatrodelgiglio.it).