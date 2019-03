Cultura e spettacolo



13^ edizione della gara canora "La Spiga d'Oro Mangi, bevi, canti e vinci": iscrizioni aperte

mercoledì, 27 marzo 2019, 12:47

Il comitato organizzativo comunica che sono aperte le iscrizioni alla gara di canto della XIII Edizione de "La Spiga d'Oro mangi, bevi, canti e vinci".

Le selezioni della gara, giunta quest'anno alla sua Tredicesimacesima Edizione, si terranno nei giorni il 3, 4, 10, 11 maggio, mentre la Finalissima si svolgerà domenica 12 maggio, presso il Ristorante Pizzeria "Il Granaio" di San Pietro a Vico di Lucca.

Ai vincitori saranno assegnati premi in denaro sotto forma di buoni acquisto ed una targa o coppa ricordo.

Alla categori categoria Senior (dai 14 anni in poi) , andranno in premio buoni acquisto da € 500 - € 250 ed € 100, ed ai vincitori della categoria Junior (dai 7 a 14 anni) andranno in premio buoni da €100 , € 75 ed €50. Tra le due categorie sarà inoltre assegnato anche il Premio della Critica ,del valore di € 100.

Per iscriversi è sufficiente rivolgersi allo 0583 997131 – 0583 998462 , oppure al 340 4142264 Annarita Spada e al 334 3308960 Antonella Pera, inoltre le iscrizioni possono essere effettuate anche tramite mail al seguente indirizzo: ristoranteilgranaio@live.it, indicando nome, cognome, età, numero di telefono ed titolo del o dei brani che il concorrente eseguirà nel corso delle serate ed inoltre la data preferita per la partecipazione alle selezioni.