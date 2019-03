Cultura e spettacolo



8^ Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla contro i disturbi del comportamento alimentare

giovedì, 14 marzo 2019, 12:02

Il 15 marzo si celebra l’ottava edizione della Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata alla lotta e alla consapevolezza nell'ambito dei disturbi dell’alimentazione.

“Per questa edizione – spiega la presidente Simona Piraino- l'associazione ACCA Lucca ha deciso di legare il proprio messaggio a due espressioni artistiche: la danza aerea e la musica. La prima per mettere in evidenza come chi soffre di un disturbo alimentare viva sospeso e costretto a muoversi continuamente per raggiungere un equilibrio; la seconda perché la musica è portatrice di sensazioni e sentimenti che trovano la loro espressione in un groviglio di note, come a volte il cibo diventa veicolo per esternare un disagio.

Sabato 16 marzo dalle 19 alle 22, presso il complesso San Micheletto della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, abbiamo quindi organizzato una serata di danza e musica ‘Come note sospese ad un nastro’, con esibizioni di danza aerea a cura dell'Aerial Team Abacada Luna e musiche del Trio Acustico Tripel Karmeliet, seguiti da un’apericena ad offerta libera per sostenere le attività dell'Associazione”.

“Inoltre – prosegue la presidente - anche per quest'anno il comune di Lucca ha aderito all’iniziativa promossa dall’Associazione illuminando di lilla Porta Elisa nel fine settimana dal 15 al 17 marzo.

Oltre a ciò l'associazione parteciperà, nel mese di marzo, a due iniziative organizzate dalla Ego Wellness Resort e dedicate alle donne: il 23 alle 10.30 alla Conferenza BenEssere Donna ‘L'esercito del selfie. La bellezza ai tempi dei social media’ ed alla nuova edizione della Ego Women Run, marcia non competitiva tutta al femminile, il cui ricavato verrà devoluto all'Associazione A.C.C.A Lucca Onlus e alla Ass. Silvana Sciortino per la lotta alle malattie neoplastiche.”