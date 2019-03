Cultura e spettacolo



A Collezionando laboratori per tutte le età grazie all'Orange Team LUG

domenica, 24 marzo 2019, 09:48

di barbara ghiselli

Anche quest'anno una preziosa riconferma a Collezionando: è infatti presente l'Orange Team LUG (Lego User Group Italia) con tanti laboratori per bambini e non solo, come dimostrano le persone di varie età che si sono alternate nella giornata iniziale della manifestazione ai tavoli pieni di mattoncini Lego.

Come spiega Riccardo Di Nasso , uno dei fondatori dell'Orange Team LUG: " Siamo un gruppo di Pisa, costituito da fan della Lego, che ha voluto partecipare a questa manifestazione per mostrare le creazioni che facciamo con i famosi mattoncini. Pensando a Collezionando abbiamo fatto un concorso apposito di costruzioni ispirandosi ai fumetti e aperto oltre a una piccola mostra di robotica Lego ". Di Nasso fa presente che però un altro degli obiettivi del gruppo è quello di far conoscere meglio sia a grandi che piccoli il mondo della Lego e tutto quello quello che è possibile costruire con i mattoncini grazie ai laboratori didattici, artistici e creativi. "C'è anche il materiale shop dove per gli appassionati è possibile trovare sia materiale nuovo che vecchio per i veri collezionisti" aggiunge Di Nasso. Non resta altro quindi che fermarsi all'angolo Orange Team LUG, farsi trasportare dalla fantasia e, grazie ai preziosi consigli del gruppo, trasformare quella montagna di mattoncini in una magnifica costruzione.