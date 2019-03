Cultura e spettacolo



A Lucca due eventi a carattere sociale in occasione della Settimana del Cervello

giovedì, 7 marzo 2019, 11:17

Superare lo stigma psichiatrico e conoscere la malattia mentale, è su questo importante obiettivo sociale che quattro realtà culturali e sociosanitarie del territorio lucchese hanno deciso di puntare per i due eventi che si terranno in occasione della Settimana del Cervello (Brain Awareness Week), promossa a livello mondiale dalla Dana Foundation, in programma anche a Lucca, dall’11 al 17 marzo.

Le due iniziative, aperte alla cittadinanza su prenotazione, sono realizzate grazie alla collaborazione tra la Società Medico Chirurgica Lucchese,laFondazione Tobino, l’Associazione Lucchese Arte e Psicologiae l’AssociazioneArchimede.

“In questa occasione abbiamo sperimentato una collaborazione tra quattro realtà ­- spiega la presidente della Società Medico Chirurgica Lucchese Daniela Melchiorre – che vuol essere il punto di partenza di un modello di partecipazione in cui ognuno mette in campo le proprie esperienze e competenze, i propri punti di forza e specificità, il tutto finalizzato all’organizzazione di eventi e iniziative a carattere sociosanitario e culturale per la città di Lucca”.

I due eventi, che si terranno a Villa Bottini e all’ex Ospedale psichiatrico di Maggiano, diversi per tipologia ed esperienza offerta al partecipante, hanno un forte valore sociale, nascono infatti sotto un unico segno: quello di superare il pregiudizio verso il malato mentale, che ha come conseguenza un suo ancor maggiore isolamento.

“Queste due iniziative – spiega Enrico Marchi – psichiatra, curatore scientifico degli eventi e Presidente dell’Associazione Lucchese Arte e Psicologia, mirano, in linea con la mission della Settimana Mondiale del Cervello, a promuovere a tutti i livelli le conoscenze raggiunte in campo neuroscientifico e psicosociale, ma anche a diffondere la comprensione di quello che è la malattia mentale, cercando di far capire quanto di nostro c’è nel disagio psichico che vediamo negli altri ed essere perciò più tolleranti nei confronti di ciò che è diverso da noi”.

Il primo evento si terrà nella giornata di lunedì 11 a villa bottini, alle ore 10.30: “I tavoli fluidi del collage artistico” sono un’occasione unica e particolare per sperimentare le potenzialità lenitive e curative dell’arte attraverso una tecnica raffinatissima, il collage artistico, in un incontro tra studenti del liceo artistico e utenti dei servizi di riabilitazione psichica del centro La Bricola, dove si utilizzano arteterapia e terapie espressive.

La seconda iniziativa, “Arte e benessere, oltre le antiche scale” sarà organizzata invece all’ex Ospedale psichiatrico di Maggiano nella giornata di sabato 16 marzo, con inizio alle 9.30, e sarà un’opportunità per entrare nel suggestivo mondo della malattia mentale attraverso una visita guidata lungo la strada che le neuroscienze e la psicoanalisi, così come le scienze sociali, hanno percorso in questi ultimi cinquant’anni. Al termine, l’esperienza del “Photolangage”, permetterà un riepilogo emozionale e sentimentale attraverso l’accreditata tecnica della scuola psicoanalitica di Lione.

Per partecipare a entrambi gli eventi è necessario prenotarsi al numero 3398745260