Cultura e spettacolo



A Lucca la presentazione del libro "I ragazzi di Don Gallo oggi" di Marco Poggi

giovedì, 21 marzo 2019, 08:40

Sabato 23 marzo, alle 17, presso la libreria Lucca Libri, verrà presentato il libro di Marco Poggi: "I ragazzi di Don Gallo oggi". L’incontro è il secondo appuntamento della rassegna Pomeriggi in Biblioteca, un ciclo di incontri con l'autore organizzato nell'ambito del Progetto Biblioteca della Scuola Media Carlo del Prete.



La presentazione verrà animata dalla classe musicale della scuola Media C. Del Prete, che eseguirà dei brani di Fabrizio De André, grande amico di Don Gallo e autore di testi considerati da Don Gallo " Il quinto Vangelo" da seguire come esempio di vita.

Per informazioni 0583584388, www.lucca3.gov.it